|Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец
"Част от системите произвеждат енергия, а първите средства за изграждане бяха изплатени миналата седмица", каза още той и допълни, че това е реалното решение за дългосрочна защита на българските потребители.
"Соларни панели и батерия до 5 kW са равни на 23 лева сметка за електричество ˂ 168 лева, плащани без инсталация", подчерта енергийният министър.
Станков каза, че скоро ще посети някои от домакинствата, участвали по програмата.
