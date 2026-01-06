През последните дни се отчита увеличение на броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания. Според здравните експерти това е очаквано за сезона и се дължи на празничните събирания и променливото време, които създават благоприятни условия за разпространение на вируси.Въпреки повишения интерес към лекарските кабинети и опашките от пациенти през първия работен ден след празниците, в Бургаска област все още не са достигнати предепидемични стойности. Това заяви в ефира на БНТ д-р Мирослава Киселкова, директор на дирекция "Надзор на заразните болести" в РЗИ – Бургас."Данните, които имаме от последните две седмици, показват ниски стойности на заболеваемостта. Последните реални данни за областта са от последната работна седмица до 21 декември, когато заболеваемостта е била 160 на 10 000. Дори тогава не са достигнати предепидемичните стойности, характерни за региона", уточни д-р Киселкова.По думите ѝ в момента доминиращият грипен щам както в страната, така и в Бургаска област, е грип А, подтип H3N2. От над 100 проби, изпратени за изследване в Националния център по заразни и паразитни болести, 10% са дали положителен резултат – седем за H3N2 и две за H1N1.Най-висока заболеваемост се отчита сред децата."По данните, които събираме ежедневно, най-засегнати са децата от 0 до 4 години и от 5 до 14 години. Това се потвърждава и от данните за хоспитализираните в инфекциозното отделение", посочи д-р Киселкова.Тя допълни, че към момента няма регистрирани тежки случаи на грип в Бургаска област. Специалистите напомнят, че грипът се характеризира с рязко начало и внезапно влошаване на състоянието, отпадналост, болки в мускулите и ставите, главоболие и повишена температура. При първи симптоми е важно да се потърси лекарска помощ, за да се уточни дали става въпрос за грип или за друг респираторен вирус."При доказан грип има специфично антивирусно лечение. Прието в първите 24 до 48 часа, то спира репликацията на вируса и значително ускорява възстановяването", обясни д-р Киселкова.Като най-уязвими групи тя посочи малките деца, възрастните над 65 години, хората с придружаващи заболявания и бременните. Въпреки наличието на национална програма за профилактика, рискът при тези групи остава по-висок.Здравните власти прогнозират, че пикът на грипа се очаква в края на януари и началото на февруари. Препоръчва се носене на маски в аптеките и лекарските кабинети, а хората със симптоми да останат вкъщи, за да не заразяват околните.