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Åêñêëóçèâíî: Áúëãàðèÿ ñå ãîòâè çà âðúùàíå íà ÊÏÏ-òàòà â îáëàñòíèòå ãðàäîâå!
Àâòîð: Ãåîðãè Êèðèëîâ 10:35 / 13.08.2020Êîìåíòàðè (42)6771
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ÊÏÏ-òàòà â îáëàñòíèòå ãðàäîâå ìîæå äà áúäàò âúðíàòè, íàó÷è åêñêëóçèâíî Plovdiv24.bg. Ñòðàíàòà íè ñúâñåì ñåðèîçíî ñå ïîäãîòâÿ çà ïîäîáíî ëîøî ðàçâèòèå íà ïàíäåìèÿòà, êàòî ñïîðåä åäèí îò âàðèàíòèòå òîâà ìîæå äà ñå ñëó÷è îùå íà 18-òè ñåïòåìâðè, àêî áðîÿò íà çàðàçåíèòå íàðàñíå çàñòðàøèòåëíî è èìà îïàñíîñò çäðàâíàòà íè ñèñòåìà äà íå èçäúðæè.

Äàòàòà íå å ñëó÷àéíî èçáðàíà, òúé êàòî çàðàäè ïðàçíè÷íèÿ âòîðíèê 22 ñåïòåìâðè ìíîãî ðàáîòåùè ùå ñè ïóñíàò ïî÷èâåí äåí çà ïîíåäåëíèê è ùå ñè íàïðàâÿò ÷åòèðèäíåâíà ìèíèâàêàíöèÿ.

Ïî èíôîðìàöèÿ íà Plovdiv24.bg çà íîâèòå ÊÏÏ-òà ñïåöèàëíî ñà ïîðú÷àíè íîâè ïðåãðàäíè ñúîðúæåíèÿ. Çà ðàçëèêà îò ïðåäèøíèÿ ïúò îáà÷å, êîãàòî ìåæäó 21 ìàðò è 6 ìàé áåøå îãðàíè÷åíî äâèæåíèåòî, íî ñàìî ñ ïúòíè êîíóñè è æèâè ïîëèöåéñêè ñèëè, ñåãà íà âõîäíî-èçõîäíèòå àðòåðèè íà ãîëåìèòå ãðàäîâå ùå áúäàò ìîíòèðàíè áàðèåðè.

Èçðàáîòâàíåòî íà ïðåãðàäèòå å ïîâåðåíî íà ÷óæäåñòðàííà ôèðìà è ïîðú÷êàòà çà âñè÷êè 200 ïðîïóñêàòåëíè ïóíêòà å ïðèêëþ÷åíà. Áàðèåðèòå ñå ñúõðàíÿâàò â ñêëàäîâå è ùå îñòàíàò òàì äî ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ïðåäè ìîíòèðàíåòî.

Ïàðàëåëíî ñ òîâà å îðãàíèçèðàíà è äîñòàâêà íà æèëèùíè êîíòåéíåðè. Òå ïúê ùå ñå ïîñòàâÿò äî áàðèåðèòå è ùå ñå èçïîëçâàò îò ïîëèöàèòå òàì çà áèòîâè íóæäè - ìÿñòî çà ïðåîáëè÷àíå, êðàòêè ïî÷èâêè, ïîëçâàíå íà òîàëåòíà. 

Èíôîðìàöèÿòà çà âðúùàíåòî íà áåçïðåöåäåíòíèòå ìåðêè âå÷å ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ñðåä îáùåñòâåíîñòòà. Plovdiv24.bg ïîòúðñè îôèöèàëåí êîìåíòàð îò èíñòèòóöèè, èìàùè îòíîøåíèå êúì îïàçâàíå æèâîòà è çäðàâåòî íà õîðàòà â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿ. Îôèöèàëíèòå ñëóæáè çàñåãà çàïàçâàò ëåäåíî ìúë÷àíèå.

Äèðåêòîðúò íà Îáëàñòíàòà äèðåêöèÿ íà ÌÂÐ ñòàðøè êîìèñàð Éîðäàí Ðîãà÷åâ çàÿâè: "Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò íèå îôèöèàëåí äîêóìåíò èëè óñòíî ðàçïîðåæäàíå íå ñìå ïîëó÷èëè. Àêî èìà íåùî, ùå áúäå îôèöèàëíî, íÿìà äà å ñêðèòî".



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4303
13.08.2020 Çàðàäè ïàíäåìèÿòà: Ìëàäèòå âäèãàò ñâàòáè ñàìî ñ ïî 2-3 ãîñòè
13.08.2020 Äîö. ×îðáàíîâ: Ìíîãî ìàëêî ñå çíàå çà ðóñêàòà âàêñèíà ñðåùó COVID-19, íî íèå ñúùî ðàçðàáîòâàìå íàøà!
13.08.2020 Ä-ð Êóí÷åâ: Èìàìå ïîâå÷å ïî÷èíàëè, çàùîòî èìàìå ïîâå÷å áîëíè
13.08.2020 Èñòèíà å! Áóðãàñ ïîáåäè êîðîíàâèðóñà çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà!
12.08.2020 Ïîäãîòâÿò ëè íè çà íîâî çäðàâî çàòÿãàíå íà ìåðêèòå?
12.08.2020 Îò ëåòèùå Áóðãàñ îò÷åòîõà ñïàä íà òðàôèêà ñ 78% çà þëè
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Öåëèÿò ìàôèîòñêî ìèíèñòåðñêè ñúâåò, êàêòî è öÿëîòî àíòèíàðîäíî ñúáðàíèå, ðàáîòÿò ïðîòèâ íàðîäà íè è â ïîëçà íà çàäêóëèñíàòà ìàôèÿ! ÍÀÐÎÄÅ, ÈÇÏÓÑÍÀËÈ ÑÌÅ ÍÅÙÀÒÀ!
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ÊÏÏ ùå èìà ñàìî íà 09.09 çà äà íå ïóñêàò ïàðòèçàíèòå
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ÊÎÐÎÍÀ ÂÈÐÓÑ ÈÌÀ ÑÀÌÎ Â ÁÎËÍÈÒÅ ÈÌ ÌÎÇÚÖÈ.... ÑÀÌÎ ÄÀ ÏÎÑÌÅßÒ ÄÀ ÇÀÒÂÎÐßÒ ÎÒÍÎÂÎ ÃÐÀÄÎÂÅÒÅ
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Ìàé èñêàò äà âèäÿò êàêâî çíà÷è ìàñîâ ïðîòåñò.
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Ñòàðà òàêòèêà :) Ïúðâî ñå ïóñêàò ñëóõîâå, ÷å ùå èìà áàðèåðè îò 1 äåí íà ìåñåöà. Õîðàòà ñå ãîòâÿò äà ïðîòåñòèðàò, àêî ñå ñëîæàò áàðèåðè. Íî áàðèåðè íå ñå ñëàãàò :) Ïîñëå ïàê ñå ïóñêàò ñëóõîâå, ÷å ùå èìà áàðèåðè îò 10 äåí íà ìåñåöà. Õîðàòà ïàê ñå ãîòâÿò äà ïðîòåñòèðàò è ïàê íå ñå ñëàãàò áàðèåðèòå. Ïîñëå çà òðåòè ïúò ñå ïóñêàò ñëóõîâå, ÷å ùå èìà áàðèåðè îò 20 äåí íà ìåñåöà è ïàê íå ñå ïðàâè íèùî :) È íàêðàÿ êàòî ñå ñëîæàò áàðèåðèòå íà 30òî ÷èñëî :) õîðàòà íÿìàò æåëàíèå äà ïðîòåñòèðàò ñè êàçâàò "Åååå íàé-íàêðàÿ ãè ñëîæèõà ..." :)
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Bull f... shit äåò âèêàò áðàòÿòà õÀìåðèêàíöè ...
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Å òîçè ïúò ùå å íà âîéíà ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜ . Ñàìî äà ïî ñìåÿò ùå ñòàíå öÿë íàðîä, ñòèãà âå÷å ãëóïîñòè!! !
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Ìåí ìå èíòåðåñóâà, êîãà å áèëà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà è êîëêî ìèëèîíà íè ñòóâàøå íà íàñ äàíúêîïëàòöèòå?
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Èíòåðåñíà å äàòàòà - 18 ñåïòåìâðè çàðàäè ïî÷èâíèòå äíè îêîëî 22-ðè. À çàùî ïðîïóñíàõòå 6-òè è òàì èìà ñúùèÿò áðîé ïî÷èâíè äíè :)
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïàðëàìåíòúò íÿìà äà çàñåäàâà äíåñ ïîðàäè ëèïñà íà êâîðóì
09:48 / 13.08.2020
Ïðåäñòîè ëåêî çàõëàæäàíå
09:49 / 13.08.2020
Íàïóñíà íè Áèñåð Ìèõàéëîâ!
09:27 / 13.08.2020
Ä-ð Êóí÷åâ: Èìàìå ïîâå÷å ïî÷èíàëè, çàùîòî èìàìå ïîâå÷å áîëíè
09:08 / 13.08.2020
Ãàíãñòåðúò Êàìåí Áàëáóçàíîâ - Êóêàòà ñå çàáàâëÿâà íà Ñëúí÷àêà
22:56 / 12.08.2020
Ïðîòåñòèðàùèòå ãðîçíî ïîòúïêàõà ëèêà íà Áîéêî Áîðèñîâ
22:55 / 12.08.2020

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Òîçè ìëàä ìúæ ñïàñè öÿëî ñåìåéñòâî îò óäàâÿíå
11:25 / 11.08.2020
Ïîäãîòâÿò ëè íè çà íîâî çäðàâî çàòÿãàíå íà ìåðêèòå?
15:57 / 12.08.2020
Ñîôèÿíåö å ãàìåíúò, ïîòðîøèë ôèãóðàòà íà ïðåñè÷àùî äåòå äî Ìîðñêàòà! Ðîäèòåëèòå ìó ùå ñè ïëàòÿò ñîëåíî!
15:03 / 12.08.2020
Íèêîëàé Áàðåêîâ ïîêàçà "ìóñêóëèòå" ñè îò ìîðåòî
13:03 / 12.08.2020
Äîö. Êóí÷åâ: Êúì êðàÿ íà ãîäèíàòà ùå èìà è ñåçîíåí ãðèï, íåùàòà ìîæå äà ñòàíàò íåóïðàâëÿåìè!
15:38 / 11.08.2020
Ìåäèöèòå îò ÓÌÁÀË Áóðãàñ ðàáîòÿò â ñòðàõ! Èñêàò ïîëèöåéñêè åêèïè ïðåä Ñïåøíî îòäåëåíèå!
09:04 / 11.08.2020
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11:17 / 12.08.2020
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