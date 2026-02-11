Жечо Станков, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и доставчиците на ток.
През миналата седмица министерството на енергетиката съвместно с КЕВР започнаха извънредни проверки заради прекалено високите сметки за ток на потребителите.
Ако КЕВР открие нарушения при доставчиците на ток, те ще бъдат санкционирани.
Енергийният министър в оставка и шефът на КЕВР в парламента заради високите сметки за ток
