Ето ги всичките водачи на листи на БСП за изборите

© Националният съвет на БСП определи водачите на листи за участие на коалиция "БСП за България" в предстоящите избори за 48-ото Народно събрание. Със 105 гласа "За", 0 гласа "Против" и 5 гласа "Въздържал се" Националният съвет реши:



01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова



02 МИР Бургас - Петър Кънев



03 МИР Варна - Борислав Гуцанов



04 МИР Велико Търново - Явор Божанков



05 МИР Видин - Филип Попов



06 МИР Враца - Атанас Зафиров



07 МИР Габрово - Валери Митов



08 МИР Добрич - Мая Димитрова



10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков



11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова



12 МИР Монтана - Ирена Анастасова



13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев



14 МИР Перник - Любомир Бонев



15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев



16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин



17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева



18 МИР Разград - Добрин Добрев



19 МИР Русе - Иван Иванов



20 МИР Силистра - Момчил Неков



21 МИР Сливен - Деян Дечев



22 МИР Смолян - Емил Хумчев



23 МИР София - Христо Проданов



24 МИР София - Георги Свиленски



25 МИР София - Корнелия Нинова



26 МИР София-област - Иван Ченчев



27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков



28 МИР Търговище - Светослав Стефанов



29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева



30 МИР Шумен - Иван Иванов



31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин