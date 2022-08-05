ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ето ги всичките водачи на листи на БСП за изборите
01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова
02 МИР Бургас - Петър Кънев
03 МИР Варна - Борислав Гуцанов
04 МИР Велико Търново - Явор Божанков
05 МИР Видин - Филип Попов
06 МИР Враца - Атанас Зафиров
07 МИР Габрово - Валери Митов
08 МИР Добрич - Мая Димитрова
10 МИР Кюстендил - Бойко Клечков
11 МИР Ловеч - Вяра Йорданова
12 МИР Монтана - Ирена Анастасова
13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев
14 МИР Перник - Любомир Бонев
15 МИР Плевен - проф. Румен Гечев
16 МИР Пловдив-град - Кристиан Вигенин
17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева
18 МИР Разград - Добрин Добрев
19 МИР Русе - Иван Иванов
20 МИР Силистра - Момчил Неков
21 МИР Сливен - Деян Дечев
22 МИР Смолян - Емил Хумчев
23 МИР София - Христо Проданов
24 МИР София - Георги Свиленски
25 МИР София - Корнелия Нинова
26 МИР София-област - Иван Ченчев
27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков
28 МИР Търговище - Светослав Стефанов
29 МИР Хасково - Смиляна Нитова – Кръстева
30 МИР Шумен - Иван Иванов
31 МИР Ямбол - Кристиан Вигенин
|Още по темата:
|общо новини по темата: 124
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Протест пред президентството срещу служебния кабинет
19:52 / 05.08.2022
Гореща ще бъде съботата
19:51 / 05.08.2022
Арест за родители, заплашили с убийство лекар в Шумен
19:50 / 05.08.2022
18-годишна шуменка подкара колата на баща си пияна и надрусана, в...
19:50 / 05.08.2022
БСП: Разграничаваме се от трима служебни министри
19:49 / 05.08.2022
Медицинска сестра се оплака от вербална агресия
17:05 / 05.08.2022
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много важна информация за бургаските шофьори!
11:40 / 04.08.2022
Ужас! Двама се удавиха на плажа в Ахтопол
09:29 / 04.08.2022
Бургас светна в жълто, какво следва?
11:02 / 03.08.2022
Тежка катастрофа на АМ "Тракия"! Има линейка!
11:57 / 05.08.2022
Актуални теми
Абонамент
Анкета