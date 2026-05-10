Специализирана акция на отдел "Киберпрестъпност" към ГДБОП доведе до задържането на двама мъже, организирали мащабна кампания за източване на данни и пари чрез фалшиви имейли. Операцията е проведена на 8 и 9 май на територията на София и София-област след вълна от жалби от потребители на мобилни оператори и социални мрежи.

Задържаните, на възраст 30 и 35 години, са използвали изключително агресивна стратегия. Те са разпращали хиляди съобщения от името на МВР, ГДНП, Европол и големи куриерски фирмим информира Plovdiv24.bg. В имейлите жертвите били обвинявани в извършване на киберпрестъпления и приканвани да платят "глоби" или да предоставят достъп до банковите си сметки под заплаха от съдебно преследване.

Припомняме как може да разпознаете измамата:

- Съмнителен подател: Официални държавни институции в България не изпращат известия за глоби от частни номера, особено от чужбина.

- Граматически грешки: В текста се забелязват нетипични формулировки като "незавършени пътни нарушения“ и странен словоред.

- Неофициален линк: Държавните услуги винаги използват домейни, завършващи на .bg, а не на .top или други екзотични разширения.

Подобно съобщение то да бъде изтрито незабавно, а номерът – блокиран. В никакъв случай не отваряйте прикачените линкове и не предоставяйте банкова информация в незащитени и непознати платформи.