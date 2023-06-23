ГЕРБ ще отговори на ПП-ДБ утре

© В събота 24 юни, ГЕРБ ще проведе национално работно съвещание с участието на общинските кметове на ГЕРБ, на ПГ на ГЕРБ-СДС, областните координатори и Изпълнителната комисия на партията, съобщиха от пресцентъра на партията.



Форумът е предварително организиран и обявен и ще се проведе във Велико Търново, като с него ГЕРБ стартира подготовката си за местните избори.



След заседанието ГЕРБ ще съобщи решението на партията по поставените въпроси от ПП-ДБ.