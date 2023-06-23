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ГЕРБ ще отговори на ПП-ДБ утре
Автор: Екип Burgas24.bg 18:17 / 23.06.2023Коментари (0)100
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В събота 24 юни, ГЕРБ ще проведе национално работно съвещание с участието на общинските кметове на ГЕРБ, на ПГ на ГЕРБ-СДС, областните координатори и Изпълнителната комисия на партията, съобщиха от пресцентъра на партията.

Форумът е предварително организиран и обявен и ще се проведе във Велико Търново, като с него ГЕРБ стартира подготовката си за местните избори.

След заседанието ГЕРБ ще съобщи решението на партията по поставените въпроси от ПП-ДБ.








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