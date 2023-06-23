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|ГЕРБ ще отговори на ПП-ДБ утре
Форумът е предварително организиран и обявен и ще се проведе във Велико Търново, като с него ГЕРБ стартира подготовката си за местните избори.
След заседанието ГЕРБ ще съобщи решението на партията по поставените въпроси от ПП-ДБ.
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