|Гуцанов с инициатива срещу употребата на райски газ, вейпове и дизайнерска дрога сред децата
"Дизайнерската дрога е съвременна чума, с която всички трябва да се справим“, заяви министър Гуцанов. Той допълни, че цялото общество трябва да се обедини, за да предпази децата от съвременните опасности.
"Само от началото на годината на националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД са постъпили 1239 сигнала за деца, които са попаднали в риск заради различни ситуации. Агенцията се е самосезирала за над десет случая за употреба на вейпове и райски газ“, каза министър Гуцанов.
Това е поредна стъпка на Министерството на труда и социалната политика, насочена към превенция на употребата на забранени вещества, която стартира през миналата учебна година с дискусии на място в училищата между ученици и лекари. До тук близо 4000 деца от 30 училища са присъствали на тези открити уроци.
"Искаме децата да видят колко е опасна дизайнерската дрога – тази съвременна чума. Колко още смъртни случаи трябва да се случат, за да разберем, че дизайнерската дрога и вейповете са бич. Водят до трайни увреждания при децата – както психически, така и физически“, каза министър Гуцанов.
Той изказа специална благодарност към лекарите, които участват в срещите с децата и във видеоклиповете и споделят от първо лице последствията от употребата на тези вещества. Министър Гуцанов благодари и на спортистите, които приеха да бъдат лице на кампанията – вицепрезидентът на Федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, на олимпийската вицешампионка Боряна Калейн, на тенисиста Димитър Кузманов.
"Посъветвахме се още в началото с децата – имат ли нужда от кампания за превенция. Отговорът беше "Да, ние знаем, че са вредни, но не знаем защо. Това ни даде основание да се обърнем към лекарите“, разказа председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова.
"Спортът е едно място, което позволява по естествен начин децата да стоят далеч от всички опасни, модерни неща. Аз призовавам, ние, възрастните да бъдем отговорни, спортуващи, успели, за да бъдем пример, който децата могат да последват“, отбеляза Невяна Владинова.
Психологът от Военномедицинска академия София Даниела Лазарова, която работи със зависими и родители на зависими, отбеляза колко е важна информираността за превенцията: "Понякога младите трябва да са насаме, сами вкъщи, за да чуят“.
"Ако не работим всички заедно, няма как да покажем грижата си за децата. Това, което ни обединява е, че трябва да положим максимални усилия за тяхното бъдеще“, заяви ръководителят на Районното управление на образованието – София, Ваня Кастрева.
