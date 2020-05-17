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|Ãúðíåâñêè: Êîìóíèñòè÷åñêà íîìåíêëàòóðà èçâúðøè êðèìèíàëíàòà ïðèâàòèçàöèÿ â Áúëãàðèÿ
Òîé êîìåíòèðà è êàçóñà ñ ÏÔÊ Ëåâñêè. "Â ïîñëåäíèòå ìåñåöè ñìå ñâèäåòåëè íà êðàÿ íà ïðåõîäà. Âîäè ñå áèòêà ìåæäó ïàðàëåëíàòà äúðæàâà, êîÿòî îñúùåñòâè òîçè ïðåõîä, è ïðàâîâàòà äúðæàâà, êîÿòî ñå îïèòâà äà íàëîæè èñòèíñêàòà äåìîêðàöèÿ â ñòðàíàòà. Òîâà îçíà÷àâà ðåä, îòãîâîðíîñò è ïðàâîñúäèå çà âñè÷êè. Îò 2 ãîäèíè â àðåñòèòå ñà çíàêîâè õîðà îò ïðåõîäà, ïðåâúðíàëè ñå â îëèãàðñè. Â øåïà íàãëè è àðîãàíòíè õîðà ñà êîíöåíòðèðàíè èçêëþ÷èòåëíè áîãàòñòâà“, êàçà Ãúðíåâñêè.
Òîé èçðàçè ìíåíèå, ÷å íå å òàéíà çà íèêîãî, ÷å êðèìèíàëíàòà ïðèâàòèçàöèÿ â Áúëãàðèÿ å áèëà èçâúðøåíà îò áèâøàòà êîìóíèñòè÷åñêà íîìåíêëàòóðà.
"Òàçè áèòêà ùå çàâúðøè ñ âîëÿòà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä íà ñëåäâàùèòå ïàðëàìåíòàðíè è ïðåçèäåíòñêè èçáîðè. Íå å òàéíà, ÷å âîäà÷èòå íà ïàðàëåëíàòà äúðæàâà ñà ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ è ëèäåðúò íà ÁÑÏ. Áèòêàòà çà äåìîêðàöèÿ íå ñå ïå÷åëè ñ êóðøèìè, à ñ áþëåòèíè. Ã-í Áîæêîâ å ÿðúê ïðåäñòàâèòåë íà òàçè ïàðàëåëíà äúðæàâà“, îáÿñíè äåïóòàòúò.
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Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðîô. Ãåðäæèêîâ: Óïðàâëÿâàùèòå ïðàâÿò êàêâîòî ñè èñêàò
11:27 / 17.05.2020
Êîñòîâ: Êîðóïöèÿòà â Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñòàíå îùå ïî-ìàñèâíà
10:41 / 17.05.2020
Ìàðêîâñêè: Íÿìà êàê óáèéöèòå íà ïúòÿ, óïîòðåáèëè àëêîõîë è íàðêîò...
10:41 / 17.05.2020
Ä-ð Ñèìèä÷èåâ: Íÿìà äðàìà, íåùàòà ñ êîðîíàâèðóñà ñà îâëàäåíè
10:41 / 17.05.2020
Òîìà Áèêîâ: Çà 30 ãîäèíè Áîæêîâ íèùî íå ïðîèçâåäå çà Áúëãàðèÿ, îñ...
09:40 / 17.05.2020
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08:43 / 17.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:05 / 15.05.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ ïîèñêà ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè äà áúäå óâîëíåí
14:55 / 16.05.2020
Îôèöèàëíî: Ìîëîâåòå îòâàðÿò â ïîíåäåëíèê!
11:32 / 15.05.2020
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12:28 / 15.05.2020
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