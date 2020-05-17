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Ãúðíåâñêè: Êîìóíèñòè÷åñêà íîìåíêëàòóðà èçâúðøè êðèìèíàëíàòà ïðèâàòèçàöèÿ â Áúëãàðèÿ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 10:41 / 17.05.2020Êîìåíòàðè (16)122
© ÁÃÍÅÑ
"Ìèñëÿ, ÷å îöåíêèòå íà íàáëþäàòåëèòå íà ñâåòîâíàòà òåìà, ñâúðçàíà ñ ïàíäåìèÿòà îò COVID-19, äàäîõà ñâîÿòà îöåíêà íà ìåðêèòå, ïðåäïðèåòè îò áúëãàðñêîòî ïðàâèòåëñòâî. Ñòðàíàòà íè âëåçå â áèòêàòà ïî åäèí ìíîãî ðåøèòåëåí íà÷èí è íåñëó÷àéíî ñå ðàäâàìå íà äîáðè ðåçóëòàòè â åâðîïåéñêè è ñâåòîâåí ìàùàá.“ Òîâà çàÿâè ïðåä Íîâà òâ äåïóòàòúò îò ÃÅÐÁ Ñïàñ Ãúðíåâñêè.

Òîé êîìåíòèðà è êàçóñà ñ ÏÔÊ Ëåâñêè. "Â ïîñëåäíèòå ìåñåöè ñìå ñâèäåòåëè íà êðàÿ íà ïðåõîäà. Âîäè ñå áèòêà ìåæäó ïàðàëåëíàòà äúðæàâà, êîÿòî îñúùåñòâè òîçè ïðåõîä, è ïðàâîâàòà äúðæàâà, êîÿòî ñå îïèòâà äà íàëîæè èñòèíñêàòà äåìîêðàöèÿ â ñòðàíàòà. Òîâà îçíà÷àâà ðåä, îòãîâîðíîñò è ïðàâîñúäèå çà âñè÷êè. Îò 2 ãîäèíè â àðåñòèòå ñà çíàêîâè õîðà îò ïðåõîäà, ïðåâúðíàëè ñå â îëèãàðñè. Â øåïà íàãëè è àðîãàíòíè õîðà ñà êîíöåíòðèðàíè èçêëþ÷èòåëíè áîãàòñòâà“, êàçà Ãúðíåâñêè.

Òîé èçðàçè ìíåíèå, ÷å íå å òàéíà çà íèêîãî, ÷å êðèìèíàëíàòà ïðèâàòèçàöèÿ â Áúëãàðèÿ å áèëà èçâúðøåíà îò áèâøàòà êîìóíèñòè÷åñêà íîìåíêëàòóðà.

"Òàçè áèòêà ùå çàâúðøè ñ âîëÿòà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä íà ñëåäâàùèòå ïàðëàìåíòàðíè è ïðåçèäåíòñêè èçáîðè. Íå å òàéíà, ÷å âîäà÷èòå íà ïàðàëåëíàòà äúðæàâà ñà ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ è ëèäåðúò íà ÁÑÏ. Áèòêàòà çà äåìîêðàöèÿ íå ñå ïå÷åëè ñ êóðøèìè, à ñ áþëåòèíè. Ã-í Áîæêîâ å ÿðúê ïðåäñòàâèòåë íà òàçè ïàðàëåëíà äúðæàâà“, îáÿñíè äåïóòàòúò.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 98
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Òîçè å òîëêîâà åëåìåíòàðåí ,÷å íå ñè çàñëóæàâà äà áúäå êîìåíòèðàí! ×óäÿ ñå êàêâè êâîòè ïîëçâà çà èçëú÷âàíå â åôèð!
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Íåùî ìíîãî ñòå ñå îáúðêàëè. Íå êîìóíèñòèòå, à Èâàí Êîñòîâ èçâúðøè êðèìèíàëíàòà ïðèâàòèçàöèÿ, ïðè êîÿòî âñè÷êî áå çàãðàáåíî çà æúëòè ñòîòèíêè, èçãðàäåíî îò êîìóíèñòèòå.
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Òîçè øîïàð áåøå íàé'-ãîëåìèÿ êîìóíèñò,ñåãà ñàìî ãðóõòè è íèùî ïîâå÷å!!
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Å,òàêà å,òîêà ñè ðàçïðîäàäîõìå,âîäàòà,âñè÷êî.
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Îùå åäèí ëóä,êîéòî ìó êàçâàò êîãà è êàêâî äà ãîâîðè
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Àç íå ðàçáèðàì , êàê äúðò êîìóíèñò êàòî Ãúðíåòî èìà î÷è äà äðúíêà òèÿ ãëóïîñòè ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Áèâøè ÷åíãåòà êîèòî òàêà è íå ìîæàõà äà ñå îïðåäåëÿò êàêâè ñà.Áåøå â Ñäñ ñòàíà Ãåðá çàùîòî èìà áàíèöà.Ñåãà òîÿ äàâà àêúë íà êîãî.Ïðèâàòèçàöèÿòà êîé ÿ èçâúðøè êðåòåí.Íå áåøå ëè òâîÿ âîæä Êîñòîâ.Òîé ëè áå íàé ãîëåìèÿ êîìóíèñò èëè òè.
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Ïðîô. Ãåðäæèêîâ: Óïðàâëÿâàùèòå ïðàâÿò êàêâîòî ñè èñêàò
11:27 / 17.05.2020
Êîñòîâ: Êîðóïöèÿòà â Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñòàíå îùå ïî-ìàñèâíà
10:41 / 17.05.2020
Ìàðêîâñêè: Íÿìà êàê óáèéöèòå íà ïúòÿ, óïîòðåáèëè àëêîõîë è íàðêîò...
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Ä-ð Ñèìèä÷èåâ: Íÿìà äðàìà, íåùàòà ñ êîðîíàâèðóñà ñà îâëàäåíè
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Òîìà Áèêîâ: Çà 30 ãîäèíè Áîæêîâ íèùî íå ïðîèçâåäå çà Áúëãàðèÿ, îñ...
09:40 / 17.05.2020
Äíåñ ùå å îáëà÷íî, íî òîïëî
08:43 / 17.05.2020

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Âèæ îùå:
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:05 / 15.05.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ ïîèñêà ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè äà áúäå óâîëíåí
14:55 / 16.05.2020
Îôèöèàëíî: Ìîëîâåòå îòâàðÿò â ïîíåäåëíèê!
11:32 / 15.05.2020
Êîëåæêà íà Áåíàòîâà çà èíòåðâþòî ñ ãåíåðàëà: Äúðæåøå ñå íàãëî, ïðîñòàøêè è ñ òèïè÷íèÿ é àðîãàíòåí ìàíèåð
15:45 / 15.05.2020
Ãîðåùè íîâèíè îò Áóðãàñ! Äîñåãà íå å èìàëî òàêîâà ëÿòî, ìåðêèòå ùå ñà áåçïðåöåäåíòíè!
13:31 / 15.05.2020
Ëèëàíà èìàëà ñïåöèàëåí äåí çà ïîñåùåíèÿ ïðè Âàñèë Áîæêîâ, Äèíåâà ìíîãî ÿ ìðàçåëà
10:30 / 16.05.2020
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12:28 / 15.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
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