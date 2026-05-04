Спечелихме на България два много важни ресурса - време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишният парламент и правителство не се опитваха да догонят. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на извънреден брифинг в Министерския съвет, съобщи ФОКУС.

"Пред нас имаше две задачи - първата да поискаме четвъртото плащане по ПВУ и втората да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане - пари, които бяха блокирани от политическата неохота на предишните управляващи да се борят с корупцията", каза той.