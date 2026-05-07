Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат за съставяне на правителство.

Това ще се случи в сградата на президентството на "Дондуков" 2 от 17:00 ч.

Мандатът ще бъде връчен на "Прогресивна България", след като това е първата политическа сила след изминалите избори на 19 април.

В началото на седмицата бяха проведени консултации с всички шест парламентарни групи, които са част от 52-ото Народно събрание. След края им бяха очертани няколко основни приоритета - приемането на редовен бюджет за 2026 г., съдебна реформа и законите по Националния план за възстановяване и устойчивост.