|Иван Гешев вече е адвокат
Гешев е вписан като член на адвокатурата от 23 септември с два адреса – софийски и пернишки.
Той се опита да стане адвокат скоро след отстраняването му като главен прокурор от Висшия съдебен съвет, но му беше отказано.
Припомняме, че Гешев поиска да бъде вписан и като адвокат в кюстендилската адвокатска колегия през 2023 г., но това не се случи.
