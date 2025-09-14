ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Каква ще бъде цената на топлото?
На прага на новия отоплителен сезон търсим отговор на въпроса цената или трудоемкото приготвяне на дървения материал е причина за по-малкото търсене.
Цената на дървата в Югозападна България тази година е с около 10 лева по-ниска в сравнение с миналата година, каза инж. Калин Зашев, директор на ДГС-Благоевград.
"В момента нарязани и нацепени дърва, закарани в рамките на община Благоевград от горското стопанство, са 150 лева с ДДС. Без рязане и цепене цената е 135 лева с ДДС“, обясни пред bTV Зашев.
По думите му тази по-ниска цена се дължи на по-слабото търсене на дърва за огрев.
"Хората явно вече предпочитат да се отопляват на климатици. Възрастните хора минават на климатици под натиска на децата им“, коментира Калин Зашев.
По думите му това се отразява зле на сектора.
"Ще има проблеми – намаляваме добивите на дърва, което води до по-малко работещи в гората, по-малко заплати и осигуровки. Ако тази тенденция продължи, секторът ще се промени и ще загубим работници, които ще си търсят друго препитание“, поясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 778
|предишна страница [ 1/130 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гурбетчии: За 20 дни във Франция печелим, колкото за 3 месеца в Б...
09:29 / 14.09.2025
Рекорден "Бургас Рън 2025" предстои днес в Бургас
05:00 / 14.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:46 / 13.09.2025
НИМХ публикува пълната прогноза за седмицата 15 - 20 септември
18:46 / 13.09.2025
Пловдивският митрополит Николай благослови големите Александър Ва...
17:48 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025
Водещата на тотото се сгоди
17:28 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета