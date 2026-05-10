След пет години на интензивен растеж, пазарът на недвижими имоти в България навлиза в нова фаза на затишие. Според имотния експерт от агенция "Примо плюс" Момчил Кръстев, периодът на главоломно покачване на цените вече е в историята, а пазарът се стабилизира спрямо общата инфлация в страната, информира Plovdiv24.bg.

Кръстев прави интересен паралел между поскъпването на жилищата и ежедневните разходи на българина. Данните показват, че ръстът при имотите не е изолирано явление, а следва общата икономическа логика:

"Гледайки тези статистики, очевидно имотите не са избягали в процентното увеличение на стойността си спрямо други фактори – услуги, цени на стоки и строителни материали", отбелязва експертът пред Money.bg. Очакванията на специалистите са за успокояване на кривата. Това "плато" ще засегне няколко ключови звена в сектора:

-Цената на строителните материали;

-Себестойността на изграждане на нови сгради;

-Пазарната стойност на съществуващия жилищен фонд.