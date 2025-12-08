Мария Минчева, БСК: Дебатът за ръст на осигуровките ще се води 2027 г. при разглеждане на Пътната карта за пенсионната система
©
"Това, на което се съгласихме, като протегната ръка към синдикатите, за да имаме това тристранно съгласие, и това, на което те се съгласиха, е всъщност да има едно увеличение за разходите за възнаграждения за част от държавната администрация и публичния сектор, които са изостанали във времето срещу намаляване на броя на наетите в един 3-годишен период, предложено от Министерство на финансите. Т.е. повече пари за по-малко хора,“обясни тя и добави, че в средносрочна прогноза се запазва ръста на осигуровките, като по думите й този дебат се очаква да се води 2027 година при разглеждане на дългоочакваната Пътната карта за развитие на пенсионната система, за да не се работи на парче, а да могат да се разгледат всички компоненти и взаимовръзки на пенсионно-осигурителната системата.
Целта да се забави ръстът на разходите по начин, по който е приемлив за максимално широк кръг от хора, което да не доведе до много голям темп на нарастване на разходите и за работодателите и за гражданите, които плащат осигуровки, на този етап е постигната, посочи Минчева и добави, че задържането на данъчно-осигурителна тежест
е временно и е необходим сериозен дебат, който трябва да се случи в началото на следващата година. Според нея е необходимо да се реши как се подходи в специалните закони, които обвързват работните заплати със средните работните заплати.
"Всички тези обвързаности трябва да бъдат развързани, за да може от друга страна пък да се включат някакви компоненти за ефективност на тези обществени услуги и за по-висока производителност. Просто трябва да се помисли малко по-системно как да се определят възнагражденията, да се върви към истински програмни бюджети и да търсим повече ефективност. В края на годината да знаем, ако сме вдигнали заплатата в сектор "Сигурност“, каква по-добра услуга сме получили. Обществото трябва да усеща, че парите му се влагат, а не просто някой да получава добри доходи в администрация, която дава по-добра услуга на населението и на бизнес. За нас това е важно.“
По думите й държавният бюджет, който сега предстои да се разглежда, е максималното, което може да се постигне реалистично. "Важно е да имаме бюджет, но също така е важно след това да не се успокояваме и да си свършим работата през 2026 година. Тези, които управляват, трябва да има воля някои неща да се доведат до край, защото през последните години живеем в сферата на добри обещания и говорейки за някакви реформи и промени, говорим в бъдеще време, а всъщност не работим особено по важни въпроси.“
Още по темата
/
Николай Василев: Пенсионната възраст трябва да бъде увеличена, вноските за втория стълб вдигнати от 5 на 10%
30.06
Бивш социален министър: Увеличаването на възрастта за пенсиониране е невъзможно и не трябва да се случва
19.05
По-високи осигуровки или увеличение на пенсионната възраст? Мнението на работодатели и синдикати
04.05
Още от категорията
/
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
19:29
Задава се приятно време
19:28
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
12:22
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.