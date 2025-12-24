Meteo Balkans алармира: Очаква ни усложнена пътна обстановка и солидна снежна покривка, а някои селища може да останат без ток
Ще има условия за виелици и в по-ниските райони, най-вече в Дунавската равнина.
Метеорологичните прогнози сочат, че по време на коледните празници се очакват обилни валежи от сняг в голяма част от страната. Най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин.
В тези райони снеговалежите ще бъдат интензивни и придружени от:
навявания и силен вятър;
бързо натрупване на снежна покривка;
заледени и трудно проходими пътища;
силно ограничена видимост.
Възможни селища без електрозахранване
Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния и Северозападния Предбалкан, е възможно да останат без електрозахранване в дните около Коледа.
ФОКУС напомня на шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, като спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания и подготвени за зимната обстановка автомобили!
Още по темата
/
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
22.12
Зимата идва с пълна сила
21.12
Още от категорията
/
БНБ: Това е измама!
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.