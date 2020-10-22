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|Íîâè ïðàâèëà çà äèñêîòåêè è áàðîâå îò 00.00 ÷àñà òàçè íîù!
"Òàêà ùå ïîñòèãíåì îòñòîÿíèå îò ïîñåòèòåëèòå, çà äà ïðåêúñíåì åìèäåìèîëîãè÷íàòà âåðèãà“, îáÿñíè ìèíèñòúðúò. Êîíòðîëúò íà çàâåäåíèÿòà ùå áúäå çàñèëåí, óâåðè ìèíèñòúð Àíãåëîâ.
"Òàì, êúäåòî íå ñå ñïàçâàò ìåðêèòå, ùå áúäàò íàëàãàíè ñàíêöèè. Íÿìà äà èìà êîìïðîìèñ, òúé êàòî çàëîãúò å æèâîòúò íà âñè÷êè. Íå èñêàìå äà çàòâàðÿìå äúðæàâàòà. Èñêàìå ìåðêèòå, êîèòî âúâåæäàìå, äà ñå ñïàçâàò îò âñè÷êè", àïåëèðà òîé.
Íàé-âàæíîòî çà áðàíøà å äà ñå çàïàçè çäðàâåòî è æèâîòà íà ãðàæäàíèòå. Íå áèâà äà ñå äîïóñêà è ñèòóàöèÿòà îò ìàðò. Áðàíøúò íÿìà äà èçäúðæè îùå åäíà ïîäîáíà ìÿðêà, çàÿâè ïðåäñåäàòåëÿò íà Àñîöèàöèÿòà íà çàâåäåíèÿòà Ðè÷àðä Àëèáåãîâ, îòõâúðëÿéêè âúçìîæíîñòòà çà çàòâàðÿíå íà çàâåäåíèÿòà.
Àêî ñå íàëàãà ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ùå áúäàò ïðåäëîæåíè è äðóãè ìåðêè, ñòàíà ÿñíî ñëåä ñðåùàòà. Òàçè ñóòðèí ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñåäìè÷åí áðèôèíã çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 â ñòðàíàòà, ìèíèñòúðúò àíîíñèðà ñðåùàòà, êàòî ïîÿñíè, ÷å ùå ñå òúðñÿò ðåøåíèÿ, êîèòî äà äàäàò ðåçóëòàò.
"Åäèíñòâåíàòà âúçìîæíîñò äà íàìàëèì íàòèñêà âúðõó çäðàâíàòà ñèñòåìà å äà ñïàçâàìå ìåðêèòå è äà òúðñèì ðåøåíèÿ êàê äà íàìàëèì õîðàòà, êîèòî äà ñå çàðàçÿò ñ âèðóñà“, ïîñî÷è ìèíèñòúðúò.
Êîìåíòàðè (7)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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17:19 / 22.10.2020
Î÷åâèäåö: Êàìèîíúò íå êàðàøå áúðçî, ñïóêà ãóìà è çà ñåêóíäè èçëåò...
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13:13 / 21.10.2020
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12:32 / 22.10.2020
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