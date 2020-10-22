Íîâè ïðàâèëà çà äèñêîòåêè è áàðîâå îò 00.00 ÷àñà òàçè íîù!

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Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 17:07 / 22.10.2020Êîìåíòàðè (7)1291
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Ñëåä ñðåùàòà íà Àñîöèàöèÿòà íà çàâåäåíèÿòà ñúñ çäðàâíèÿ ìèíèñòúð Êîñòàäèí Àíãåëîâ áå ðåøåíî îò 00.00 ÷àñà òàçè íîù ïîñåùåíèÿòà â äèñêîòåêè è íîùíè çàâåäåíèÿ çà ðàçâëå÷åíèå íà îòêðèòî è çàêðèòî äà ñå äîïóñêàò ïðè çàåòîñò íà ìåñòàòà íà íå ïîâå÷å îò 1 ÷îâåê íà 2 êâ.ì, çà äà ñå îñèãóðè äîñòàòú÷íî ðàçñòîÿíèå. Äîñåãàøíàòà çàïîâåä ãëàñè 1 ÷îâåê íà 1 êâ.ìåòúð.

"Òàêà ùå ïîñòèãíåì îòñòîÿíèå îò ïîñåòèòåëèòå, çà äà ïðåêúñíåì åìèäåìèîëîãè÷íàòà âåðèãà“, îáÿñíè ìèíèñòúðúò. Êîíòðîëúò íà çàâåäåíèÿòà ùå áúäå çàñèëåí, óâåðè ìèíèñòúð Àíãåëîâ.

"Òàì, êúäåòî íå ñå ñïàçâàò ìåðêèòå, ùå áúäàò íàëàãàíè ñàíêöèè. Íÿìà äà èìà êîìïðîìèñ, òúé êàòî çàëîãúò å æèâîòúò íà âñè÷êè. Íå èñêàìå äà çàòâàðÿìå äúðæàâàòà. Èñêàìå ìåðêèòå, êîèòî âúâåæäàìå, äà ñå ñïàçâàò îò âñè÷êè", àïåëèðà òîé. 

Íàé-âàæíîòî çà áðàíøà å äà ñå çàïàçè çäðàâåòî è æèâîòà íà ãðàæäàíèòå. Íå áèâà äà ñå äîïóñêà è ñèòóàöèÿòà îò ìàðò. Áðàíøúò íÿìà äà èçäúðæè îùå åäíà ïîäîáíà ìÿðêà, çàÿâè ïðåäñåäàòåëÿò íà Àñîöèàöèÿòà íà çàâåäåíèÿòà Ðè÷àðä Àëèáåãîâ, îòõâúðëÿéêè âúçìîæíîñòòà çà çàòâàðÿíå íà çàâåäåíèÿòà.

Àêî ñå íàëàãà ñëåäâàùàòà ñåäìèöà ùå áúäàò ïðåäëîæåíè è äðóãè ìåðêè, ñòàíà ÿñíî ñëåä ñðåùàòà. Òàçè ñóòðèí ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñåäìè÷åí áðèôèíã çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà COVID-19 â ñòðàíàòà, ìèíèñòúðúò àíîíñèðà ñðåùàòà, êàòî ïîÿñíè, ÷å ùå ñå òúðñÿò ðåøåíèÿ, êîèòî äà äàäàò ðåçóëòàò.

"Åäèíñòâåíàòà âúçìîæíîñò äà íàìàëèì íàòèñêà âúðõó çäðàâíàòà ñèñòåìà å äà ñïàçâàìå ìåðêèòå è äà òúðñèì ðåøåíèÿ êàê äà íàìàëèì õîðàòà, êîèòî äà ñå çàðàçÿò ñ âèðóñà“, ïîñî÷è ìèíèñòúðúò.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5060
22.10.2020 10-ãîäèøíèÿò Ðîìåî èçìèíà 2800 êì áåç àâòîìîáèë è ñàìîëåò, çà äà ïðåãúðíå áàáà ñè
22.10.2020 Ïðîäúëæàâà ñåðèîçíî äà ñå äåçèíôåêöèðà â Áóðãàñ! ÓÊÎÐÑ ñ ïîñòîÿííè ïðîâåðêè â òúðãîâñêèòå îáåêòè!
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Î÷åâèäåö: Êàìèîíúò íå êàðàøå áúðçî, ñïóêà ãóìà è çà ñåêóíäè èçëåò...
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16:12 / 22.10.2020
Äåëîòî çà ðóõíàëèÿ õîòåë "Âåðîíèêà“ - îòíîâî ïðåä Âàðíåíñêèÿ àïåë...
15:40 / 22.10.2020
Íå, ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ íå å çàáðåìåíÿë, òåñòúò å îòðèöàòåëåí
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13:13 / 21.10.2020
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