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|Îò íàé-âèñîêî íèâî íàìåêíàõà, ÷å ìåðêèòå îñòàâàò è ñëåä 21 äåêåìâðè
"Ìîãà äà âè ñïîäåëÿ êàêâî ìèñëÿ àç êàòî ëåêàð è ìèíèñòúð, òúé êàòî âñè÷êè ìåðêè, çà êîèòî ãîâîðèì, òðÿáâà äà ñà ñèíõðîíèçèðàíè ñ âñè÷êè ðåñîðè è ðåøåíèåòî íå å ñàìî ìîå", ïîäå òîé íà áðèôèíã â åäèí îò ñêëàäîâåòå, êîèòî èçïîëçâà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.
"Íîùíèòå çàâåäåíèÿ òðÿáâà äà ïðîäúëæàò äà áúäàò çàòâîðåíè. Ó÷èëèùàòà è äåòñêèòå ãðàäèíè ñúùî å ðàíî äà ñå îòâîðÿò íà 21-è. Òå ìîãàò äà áúäàò îòâîðåíè ñëåä Íîâà ãîäèíà", êàòåãîðè÷åí å Àíãåëîâ.
"Ïðåäñòîè äà âçåìåì ðåøåíèÿ çà ðåñòîðàíòèòå è ãîëåìèòå òúðãîâñêè îáåêòè. Àç íàñòîÿâàì äà íå ïëàùàìå ïîâå÷å öåíàòà îò 150 çàãóáèëè æèâîòà ñè áúëãàðè äíåâíî è äà ïðîäúëæèì ñúñ ñåãàøíèòå îãðàíè÷åíèÿ", äîáàâè òîé.
"Ìíîãî å ðàíî äà ãîâîðèì çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, òúé êàòî ðåøåíèåòî ïðåäñòîè äà áúäå îáñúæäàíî. Äî ÷åòâúðòúê-ïåòúê ùå ðåøèì êîè ìåðêè äà ðàçõëàáèì, àêî èçîáùî ðàçõëàáâàìå. Êàòî ìèíèñòúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî ùå íàñòîÿâàì äà ïðîäúëæèì äà æèâååì ñúñ ñåãàøíèòå ìåðêè è ñëåä 21-è", êàòåãîðè÷íî çàÿâè Àíãåëîâ.
Íà âúïðîñ êàê ñå ïðåöåíÿâà äî êàêâà ñòåïåí ñåãàøíèòå ìåðêè äàâàò ðåçóëòàò è êàêúâ, òîé îòâúðíà: "Íà ïúðâî ìÿñòî ñëåäèì êàêâà å çàáîëåâàåìîñòòà è êàê ñòîè íàøàòà ñòðàíà â ñðàâíåíèå ñ îñòàíàëèòå åâðîïåéñêè äúðæàâè. Ñëåäèì è êàêâà å ñìúðòíîñòòà. Ðàçãëåæäàìå ÿ è ïî âúçðàñòè è äàëè ïî÷èíàëèòå èìàò ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ", çàÿâè òîé.
"Ãëåäàìå êàêúâ å ïðîöåíòúò íà èçïîëçâàåìîñò íà áîëíè÷íèòå ëåãëà êàêòî çà èíòåíçèâíî, òàêà è çà íåèíòåíçèâíî ëå÷åíèå. Ïî òîçè ïðîöåíò îöåíÿâàìå êàêúâ å íàòèñêúò âúðõó çäðàâíàòà íè ñèñòåìà“, êàçà òîé. Ñïîðåä íåãî å õóáàâî, ÷å çàáîëåâàåìîñòòà å ïàäíàëà ïîä 600 íà 100 000 äóøè. "Ñëåäèì áðîÿ íà ïîçèòèâíèòå òåñòîâå, êîëêî îò òåçè õîðà ñà ïîòúðñèëè ëåêàðñêà ïîìîù“, çàâúðøè òîé.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (15)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå: ïîâå÷å èçëåêóâàíè, îòêîëêîòî íîâîçàðàç...
09:00 / 14.12.2020
Èâàí Ãàðåëîâ: Ïðåçèäåíòúò ñå ëóòà â îòíîøåíèåòî ñè ñ õîðàòà
20:36 / 13.12.2020
Ñóïåðêàìåðèòå íà ÊÀÒ ëîâÿò äæèãèòè â Áóðãàñ
17:05 / 13.12.2020
Ðàçêðèòà å íàé-ìàùàáíàòà è íàãëà êðàæáà íà òîê â èñòîðèÿòà íà ×ÅÇ...
17:08 / 13.12.2020
Îñìàí Îêòàé: ÁÑÏ è ÄÏÑ ìîæå äà ñå îáåäèíÿò ñëåä èçáîðèòå, çà äà ó...
15:48 / 13.12.2020
Êîíñóëòàíò íà "Ïôàéçåð“: Íåðàçóìíî å ìåðêèòå â Áúëãàðèÿ äà ñå ðàç...
15:47 / 13.12.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äæèãèò, øïîðèë ñ 235 êì/÷ ïî ÀÌ "Òðàêèÿ", îòúðâà 1050 ëåâà ãëîáà
14:02 / 12.12.2020
Áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ íå ñè ïîïëþâà!
12:20 / 12.12.2020
Îôèöèàëíî: Âñè÷êè ìåðêè îñòàâàò äî 21 äåêåìâðè!
11:44 / 12.12.2020
Ãåíåðàëúò ìðà÷åí: Íå ñå âèæäà ÿñåí õîðèçîíò, íèêàêâî ðàçõëàáâàíå!
12:04 / 12.12.2020
ÅVN ñúâåòâà êàê äà ïåñòèì òîê
08:49 / 12.12.2020
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà