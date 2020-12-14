Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Îò íàé-âèñîêî íèâî íàìåêíàõà, ÷å ìåðêèòå îñòàâàò è ñëåä 21 äåêåìâðè
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 10:30 / 14.12.2020Êîìåíòàðè (15)358
© Burgas24.bg
Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ ðàçêðè, ÷å â ÷åòâúðòúê-ïåòúê ùå ñå ðåøè äàëè ùå èìà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå çà ïðàçíèöèòå ó íàñ è â êàêâî ùå ñå èçðàçÿâà åâåíòóàëíî òî.

"Ìîãà äà âè ñïîäåëÿ êàêâî ìèñëÿ àç êàòî ëåêàð è ìèíèñòúð, òúé êàòî âñè÷êè ìåðêè, çà êîèòî ãîâîðèì, òðÿáâà äà ñà ñèíõðîíèçèðàíè ñ âñè÷êè ðåñîðè è ðåøåíèåòî íå å ñàìî ìîå", ïîäå òîé íà áðèôèíã â åäèí îò ñêëàäîâåòå, êîèòî èçïîëçâà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî.

"Íîùíèòå çàâåäåíèÿ òðÿáâà äà ïðîäúëæàò äà áúäàò çàòâîðåíè. Ó÷èëèùàòà è äåòñêèòå ãðàäèíè ñúùî å ðàíî äà ñå îòâîðÿò íà 21-è. Òå ìîãàò äà áúäàò îòâîðåíè ñëåä Íîâà ãîäèíà", êàòåãîðè÷åí å Àíãåëîâ.

"Ïðåäñòîè äà âçåìåì ðåøåíèÿ çà ðåñòîðàíòèòå è ãîëåìèòå òúðãîâñêè îáåêòè. Àç íàñòîÿâàì äà íå ïëàùàìå ïîâå÷å öåíàòà îò 150 çàãóáèëè æèâîòà ñè áúëãàðè äíåâíî è äà ïðîäúëæèì ñúñ ñåãàøíèòå îãðàíè÷åíèÿ", äîáàâè òîé.

"Ìíîãî å ðàíî äà ãîâîðèì çà ðàçõëàáâàíå íà ìåðêèòå, òúé êàòî ðåøåíèåòî ïðåäñòîè äà áúäå îáñúæäàíî. Äî ÷åòâúðòúê-ïåòúê ùå ðåøèì êîè ìåðêè äà ðàçõëàáèì, àêî èçîáùî ðàçõëàáâàìå. Êàòî ìèíèñòúð íà çäðàâåîïàçâàíåòî ùå íàñòîÿâàì äà ïðîäúëæèì äà æèâååì ñúñ ñåãàøíèòå ìåðêè è ñëåä 21-è", êàòåãîðè÷íî çàÿâè Àíãåëîâ.

Íà âúïðîñ êàê ñå ïðåöåíÿâà äî êàêâà ñòåïåí ñåãàøíèòå ìåðêè äàâàò ðåçóëòàò è êàêúâ, òîé îòâúðíà: "Íà ïúðâî ìÿñòî ñëåäèì êàêâà å çàáîëåâàåìîñòòà è êàê ñòîè íàøàòà ñòðàíà â ñðàâíåíèå ñ îñòàíàëèòå åâðîïåéñêè äúðæàâè. Ñëåäèì è êàêâà å ñìúðòíîñòòà. Ðàçãëåæäàìå ÿ è ïî âúçðàñòè è äàëè ïî÷èíàëèòå èìàò ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ", çàÿâè òîé.

"Ãëåäàìå êàêúâ å ïðîöåíòúò íà èçïîëçâàåìîñò íà áîëíè÷íèòå ëåãëà êàêòî çà èíòåíçèâíî, òàêà è çà íåèíòåíçèâíî ëå÷åíèå. Ïî òîçè ïðîöåíò îöåíÿâàìå êàêúâ å íàòèñêúò âúðõó çäðàâíàòà íè ñèñòåìà“, êàçà òîé. Ñïîðåä íåãî å õóáàâî, ÷å çàáîëåâàåìîñòòà å ïàäíàëà ïîä 600 íà 100 000 äóøè. "Ñëåäèì áðîÿ íà ïîçèòèâíèòå òåñòîâå, êîëêî îò òåçè õîðà ñà ïîòúðñèëè ëåêàðñêà ïîìîù“, çàâúðøè òîé.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6490
14.12.2020 »
14.12.2020 »
14.12.2020 »
14.12.2020 »
14.12.2020 »
14.12.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1082 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Íèùî äðóãî íå ñìå î÷àêâàëè ! Çà âñè÷êè å ÿñíî, ÷å òðÿáâà äà ñìàæàò õîðàòà êàòî ãè äîêàðàò äî ïðîñåøêà òîÿãà !
0
 
 
Òî ïúê çàùîòî èìà íÿêàêâè ìåðêè. Çàòâîðèõà êàôåòà è ðåñòîðàíòè è âñè÷êî æèâî ïî ìàãàçèíèòå. Íÿìà ëîãèêà â íèòî åäíà çàïîâåä íà ìèíèñòúðà. Öÿëà Åâðîïà å â áëîêàäà, ñàìî íèå ñè ïðàâèì êâîòî èñêàìå.
0
 
 
Òàêà òðÿáâà! Èíà÷å âñè÷êî, êîåòî ñå ñëó÷âà â ìîìåíòà å áåçñìèñëåíî!
0
 
 
È äî êîãà ñàìî ùå ëúæåòå...îòâàðÿìå, çàòâàðÿìå, îòâàðÿìå, çàòâàðÿìå.....åäíî îáåùàíèå íå ñïàçâàòå. Êàê äà Âè âÿðâàìå, ÷å ìèñëèòå çà íàðîäà?
0
 
 
Ñòèãà äå ,ïðåêàëèõà âå÷å.Ïúðâà âúëíà ,âòîðà ,òðåòà . Çàïðèëè÷à íà ñåðèàë ,ïîãðåøåí çàâîé 1,2,3 ÷àñò.
0
 
 
Åâðîïà îïðåäåëè, ÷å ïðàãà íà áåäíîñò å 780 åâðî (1550 ëâ.), ïðè íàñ çàùî å ðàçëè÷íî?
0
 
 
Íàëè Áîðèñîâ îáåùà, áå äà ìó ñå íå çíàå!ðŸ˜¡
0
 
 
Íèå ñè çíàåì, ÷å íå áàòå Áîéêî óïðàâëÿâà äúðæàâàòà à îíàçè ñúñòðàäàòåëíà æåíèöà îò Ãåðìàíèÿ ... Êâîòî êàæå òÿ è íàøèÿò âåäíàãa copy-paste .....
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå: ïîâå÷å èçëåêóâàíè, îòêîëêîòî íîâîçàðàç...
09:00 / 14.12.2020
Èâàí Ãàðåëîâ: Ïðåçèäåíòúò ñå ëóòà â îòíîøåíèåòî ñè ñ õîðàòà
20:36 / 13.12.2020
Ñóïåðêàìåðèòå íà ÊÀÒ ëîâÿò äæèãèòè â Áóðãàñ
17:05 / 13.12.2020
Ðàçêðèòà å íàé-ìàùàáíàòà è íàãëà êðàæáà íà òîê â èñòîðèÿòà íà ×ÅÇ...
17:08 / 13.12.2020
Îñìàí Îêòàé: ÁÑÏ è ÄÏÑ ìîæå äà ñå îáåäèíÿò ñëåä èçáîðèòå, çà äà ó...
15:48 / 13.12.2020
Êîíñóëòàíò íà "Ïôàéçåð“: Íåðàçóìíî å ìåðêèòå â Áúëãàðèÿ äà ñå ðàç...
15:47 / 13.12.2020

ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Äåêåìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Âèæ îùå:
Äæèãèò, øïîðèë ñ 235 êì/÷ ïî ÀÌ "Òðàêèÿ", îòúðâà 1050 ëåâà ãëîáà
14:02 / 12.12.2020
Ïëîâäèâ÷àíêà ñè íàïðàâè 3 òåñòà çà àíòèòåëà è îòñå÷å: Èäåàëåí ìîìåíò çà ïðàâåíå íà ïàðè!
14:03 / 12.12.2020
Áóðãàñêàòà ïîëèöèÿ íå ñè ïîïëþâà!
12:20 / 12.12.2020
Îôèöèàëíî: Âñè÷êè ìåðêè îñòàâàò äî 21 äåêåìâðè!
11:44 / 12.12.2020
Ãåíåðàëúò ìðà÷åí: Íå ñå âèæäà ÿñåí õîðèçîíò, íèêàêâî ðàçõëàáâàíå!
12:04 / 12.12.2020
ÅVN ñúâåòâà êàê äà ïåñòèì òîê
08:49 / 12.12.2020
Âúë÷åâ: Äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå ùå ïðîäúëæè äî ïðîëåòòà
17:25 / 13.12.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ìàéêà çàêëà äâåòå ñè äåöà â Ñàíäàíñêè
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Êóáðàò Ïóëåâ ñðåùó Àíòúíè Äæîøóà
Ñêàíäàëíî îò Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ: Áúëãàðñêèÿò åçèê íå ñúùåñòâóâà, íèå ãè
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áóðãàñ è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Åêèï
Ïðàâèëà
Áóðãàçëèè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Burgas24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Burgas24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Burgas24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: