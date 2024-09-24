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ПП-ДБ обявиха водачите на листите за изборите
Автор: ИА Фокус 15:55Коментари (0)120
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Здравни и образователни експерти, млади кандидати от гражданската квота, специалисти по проблемите на гражданското общество, предприемачи, представители на българските турци и други общности влизат за първи път или се изкачват нагоре в листите на "Продължаваме Промяната – Демократична България" за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври. Това съобщават от пресцентъра на партията. 

Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други. Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).

Листите на коалицията повеждат:

МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков

МИР 02 Бургас - Явор Божанков

МИР 03 Варна - Даниел Лорер

МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева

МИР 05 Видин – Любен Иванов

МИР 06 Враца - Деница Симеонова

МИР 07 Габрово - Богомил Петков

МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов

МИР 09 Кърджали – Себахтин Гьокче

МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов

МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев

МИР 12 Монтана - Ванина Вецина

МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев

МИР 14 Перник – Кирил Петков

МИР 15 Плевен - Богдан Богданов

МИР 16 Пловдив – Асен Василев

МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов

МИР 18 Разград – Джипо Джипов

МИР 19 Русе – Мартин Димитров

МИР 20 Силистра – Богомил Петков

МИР 21 Сливен – Татяна Султанова

МИР 22 Смолян – Михал Камбарев

МИР 23 София – Кирил Петков

МИР 24 София – Надежда Йорданова

МИР 25 София – Николай Денков

МИР 26 София област – Атанас Славов

МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски

МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева

МИР 29 Хасково – Асен Василев

МИР 30 Шумен – Николай Денков

МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов



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