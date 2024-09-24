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|ПП-ДБ обявиха водачите на листите за изборите
Новите лица включват: Красимира Величкова, експерт в гражданския сектор (МИР 23 и 24 София), Оханес Паникян, председател на арменската църква (Пловдив и София), Себахтин Гьокче, предприемач (водач в Кърджали), Ивайло Найденов, съпредседател Скейтборд клуб (Бургас), Айлин Пехливанова, предприемач в земеделието и храните (Шумен), Мартина Стефанова, експерт по култура и градска среда, организатор КвАРТал фестивал (24 МИР София), Марин Тихомиров, пастор, Модерно предградие (25 МИР София), Димитър Къцарков, експерт по политика на Близкия изток (София и Велико Търново) и други. Нагоре в листите се изкачват здравните експерти Васил Пандов (23 МИР София) и Росица Пандова (25 Мир София).
Листите на коалицията повеждат:
МИР 01 Благоевград - Андрей Цеков
МИР 02 Бургас - Явор Божанков
МИР 03 Варна - Даниел Лорер
МИР 04 Велико Търново – Людмила Илиева
МИР 05 Видин – Любен Иванов
МИР 06 Враца - Деница Симеонова
МИР 07 Габрово - Богомил Петков
МИР 08 Добрич – Свилен Трифонов
МИР 09 Кърджали – Себахтин Гьокче
МИР 10 Кюстендил – Георги Стамов
МИР 11 Ловеч – Искрен Арабаджиев
МИР 12 Монтана - Ванина Вецина
МИР 13 Пазарджик – Ивайло Шотев
МИР 14 Перник – Кирил Петков
МИР 15 Плевен - Богдан Богданов
МИР 16 Пловдив – Асен Василев
МИР 17 Пловдив област – Йордан Иванов
МИР 18 Разград – Джипо Джипов
МИР 19 Русе – Мартин Димитров
МИР 20 Силистра – Богомил Петков
МИР 21 Сливен – Татяна Султанова
МИР 22 Смолян – Михал Камбарев
МИР 23 София – Кирил Петков
МИР 24 София – Надежда Йорданова
МИР 25 София – Николай Денков
МИР 26 София област – Атанас Славов
МИР 27 Стара Загора – Радослав Рибарски
МИР 28 Търговище – Илина Мутафчиева
МИР 29 Хасково – Асен Василев
МИР 30 Шумен – Николай Денков
МИР 31 Ямбол – Мирослав Иванов
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