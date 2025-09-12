Новини
ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета
Автор: Илиана Пенова 14:07
©
ПП-ДБ внесе вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" в сектор вътрешна сигурност и правосъдие. Вотът е внесен с подписите на ПП-ДБ, на МЕЧ и на АПС. Това е петият вот на недоверие към кабинета. Събрани са 59-60 подписа.

"Внесохме нашия вот на недоверие към правителството, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. С това задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани. Виждаме не просто несправяне, а системен отказ на държавата да се бори срещу задкулисни интереси", заяви пред журналисти депутатът Божидар Божанов.

"България заслужава по-добро правителство. Всеки ден виждаме грабеж и обедняване на българите.Доходите растат по-бавно, отколкото лилията на бедност", заяви Асен Василев.

Той отбеляза, че цените на виниетки, тол такси, вода и студентски такси са се вдигнали

"В областта на вътрешния ред и сигурността, властта има тежки пробойни", заяви Атанас Атанасов.



