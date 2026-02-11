Даниел Митов.
Вътрешният министър в оставка Даниел Митов е изпратил предварително писмо, че тази седмица няма да може да дойде. Вместо това предлага да дойде заместникът му Филип Попов, както и шефът на ГДНП гл. комисар Захари Васков и началникът на "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов.
Предложението, внесено от ИТН, бе прието с 210 гласа "за", 0 "против", само един народен представител се въздържа.
Министърът на околната среда и водите Манол Генов също ще бъде изслушан. От ПП-ДБ поискаха да чуят и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Председателят на парламента Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
