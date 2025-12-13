Росен Плевнелиев - президент на България (2012-2017), бурните политически събития от изминалата седмица.
“Политическата логика сочи, че когато имате такава силна гражданска енергия и осъзнавате, че отивате към избори, тогава въпросът е да се минимизират щетите. В това Борисов е много добър в това нещо, виждал съм го през годините доста пъти да усеща пулса и да дава назад", допълни той.
Плевнелиев припомни принципа в българската политика, че “правителствата се свалят в София, но се избират в страната и затова":
“Изводът е само един - партията е изключително важна, тази партия трябва да бъде подготвена, съхранена за събитията, които тепърва ще се случват. Това е логиката."
Виждал съм и други времена, когато “имаше тежка схватка от една страна между Борисов и Цветанов и от друга - между Доган и Пеевски", отбеляза той:
“Сега е било друго. Надявам се политическа партия ГЕРБ да разбере, че демонстрирането на такава зависимост отвъд нормалните коалиционни и политически отношения в един парламент не им помогна. От тук нататък само по действията ще познаем как ще се раждат новите коалиции колкото се може по-публично, за да няма съмнения в задкулисие."
Плевнелиев беше категоричен пред БНТ, че популисткият подход на ПП прави невъзможен диалога с ГЕРБ:
“Хората трябва да разберат, че това са елементарните два подхода, които определят политиката на днешна България и избираме между едното и другото - популизъм и демократичен подход… Невъзможстта между ГЕРБ и ПП-ДБ като два големи блока в евроатлантическото пространство на българската политика да работят заедно е базирано на популистския подход на ПП, не на ДБ. Затова винаги съм съжалявал, че ПП и ДБ са заедно."
По думите му пътят пред Румен Радев е категорично разчистен, “но зависи само от него".
Плевнелиев: Пътят пред Радев е категорично разчистен, "но зависи само от него"
© БНТ
Още по темата
/
Бивш председател на ДАНС: Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия
15:55
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
15:53
Още от категорията
/
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
15:54
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим на работното място, какво пишем на компютъра, вкъщи ли сме или в офиса
15:54
Проф. Милена Стефанова: Президентът Радев се намира в една изключително тежка позиция в момента да реши какво точно иска да прави
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.