Почина Любомир Пеевски
©
Пеевски отдава над половин век на радиото. Той започва работа в програма "Христо Ботев“ през 1969 година като редактор в редакция "Хумор, сатира и забава“. Между 2003 и 2012 година е член на Управителния съвет на БНР.
Цанков отбеляза, че Пеевски оставя огромно творческо наследство от скечове, фейлетони, пиеси и песни. "Във всичко Любомир Пеевски влагаше сърце, никога не бе равнодушен“, допълни той.
Творецът създава първото кабаре в ново време "Кабаре Парнас“ и участва в реализирането на първата българска буфоопера "Цар и водопроводчик“. Пиесата му "Черни очи за случайни срещи“ е поставяна в цяла Европа, а през годините той е сътрудник и в телевизионното шоу "Клуб НЛО“.
Роден на 7 септември 1943 година във врачанското село Фурен, Пеевски завършва електроинженерство във Висшия машинно-електротехнически институт през 1970 година. Той е автор на детска литература и научна фантастика, както и член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.
По случай своята 80-годишнина авторът издаде сборника "Капки време върху сърцето“. Книгата събира най-доброто от неговите разкази, фейлетони, стихотворения и интервюта.
Още по темата
/
Бургазлийка в "Стани богат": В 1000 години има 100 века, гносеологията изучава нещо, от което ни е гнус
10.03
Разделиха се
10.03
Още от категорията
/
Доктор за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.