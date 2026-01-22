Сподели close
Посолството на САЩ в България приветства участието на страната ни в Съвета за мир на Тръмп. 

"Добре дошла на борда, България – заедно ще напреднем каузата на мира в нашия свят! Радваме се, че България се присъедини към Съединените щати и повече от 20 други страни, като стана член на Борда на мира, под ръководството на председателя на борда президента Доналд Дж. Тръмп. Също така признаваме важната роля, която играе външният министър Николай Младенов, който е върховен представител на Борда за Газа", заявиха от посолството.

ФОКУС припомня, че премиерът в оставка Росен Желязков подписа с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа. Българският министър председател бе част от част от церемонията по подписването в Давос.