Георги Георгиев след заседание на Министерския съвет, предаде репортер на "Фокус".
По думите му, това ще даде възможност гражданите да са осведомени с активността по отношение на имотите им и ако имат притеснения да сезират компетентните органи.
Първата част от от реформите бе новият Закон за арбитражите, втората е тази, която приехме днес, а трета и четвърта предстоят. Реформите в областта на гражданското и наказателното право продължават и ще бъдат представени в рамките на няколко седмици.
Правосъдният министър: Ще бъдем известени, когато някой прави справка за имотите ни
