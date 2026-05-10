Света ни църква отбелязва денят на Свети Симон Зилот и възстановяването на на Българската патриаршия на 10 май. Изпълнението на един обичай на този ден носи здраве и щастие в живота. Ето какво още трябва и не трябва да се прави на този църковен празник - какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Свети Симон Зилот е един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос.

Наречен е още Кананит, понеже произхождал от град Кана в Галилея. Симон носел прозвището Зилот, което значи ревнител, понеже бил пламенен привърженик и ревнител на Божия закон, ревностен проповедник на Божието слово, ревнител за спасителното дело на своя любим Учител Христос.

Народни поверия

Ако кукувицата кука до залез слънце, това означава, че ще има топло време. Ако глухарчето затвори цветовете си преди обяд, това означава, че ще вали дъжд. Ако в деня на този църковен празник вали дъжд и духа вятър, това означава, че се задават дни с хубаво време.

Какво не бива да правите на 10 май?

На този ден най-важната забрана е свързана с почвата - тя не бива да се докосва. Забранено е да се садят растения, да се копае, оре или плеви почвата - вярва се, че ако тази забрана се наруши, няма да има реколта. Парите не трябва да се крият – според народните вярвания те ще бъдат намерени и откраднати. Не е добра идея да държите портфейла си празен. В него трябва да има поне няколко монети.

Какво трябва да направите на 10 май?

Според народните поверия, на този ден растенията придобиват лечебната си сила. Затова лечителите отивали в гората, за да събират билки. Те също ходели боси по земята, вярвайки, че това ще помогне в борбата с болестите. Според народните вярвания събирането на билки на 10 май и ходенето бос по поляна, носи здраве, щастие и просперитет.