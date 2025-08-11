Новини
Прекомерният прием на кофеин може да доведе до повишен пулс и кръвно налягане
Автор: Велизара Ангелова 13:56
© National Geographic
Кафето е една от най-консумираните напитки в света. То стимулира нервната система, повишава концентрацията, а за много хора е сутрешен ритуал. Умерената консумация на кафе може да има и ползи – като подобрено настроение, намален риск от някои хронични заболявания и по-добра физическа издръжливост.

Но колко е "умерено“?

Препоръчителен дневен прием на кофеин Според Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA):

Възрастни: до 400 mg кофеин дневно (около 3–4 стандартни кафета)

Бременни жени: не повече от 200 mg дневно

Юноши (до 18 г.): до 3 mg на килограм телесно тегло

Средно едно еспресо съдържа между 60 и 90 mg кофеин.

Разтворимото кафе – около 50–80 mg на чаша.

Студените и енергийните напитки често съдържат скрити високи количества кофеин.

Какво се случва при прекаляване?

Прекомерният прием на кофеин може да доведе до:

- безсъние

- тревожност

- повишен пулс и кръвно налягане

- раздразнителност и стомашен дискомфорт

- зависимост и симптоми при рязко спиране (като главоболие и умора)

Съвети за безопасна консумация:

- Избягвайте кафе късно следобед или вечер

- Вслушвайте се в сигналите на тялото

- Не използвайте кафето като заместител на сън, вода или балансирана храна

- Правете поне няколко "безкофеинови“ дни в месеца

- Вашето здраве не се нуждае от още едно кафе – нуждае се от баланс и почивка.

При оплаквания – тревожност, безсъние, сърцебиене – потърсете консултация, препоръчват от УМБАЛ "Лозенец".








