|Проф. Рачев: Лятото приключва в четвъртък!
В сряда ни очакват може би последните температури над 30 градуса.
"Не, че няма да има топли дни, да не говорим пък през октомври. Иначе ще превали малко, ще отиде към Черно море и оттам в Турция", обясни климатологът. От неделя ще стане по-хладно, ще паднат температурите.
В София през уикенда ще има малко повече дъжд, температури до 16 градуса, после пак идват есенните 19 градуса. И в Пловдив температурите ще са с десетина градуса по-ниски, допълни той.
По думите му днес и утре ще са последните температури около 30 градуса.
По морето сезонът отшумява, водата и въздухът вече са на едно ниво, 22 градуса.
