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|Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ íàìåêíà, ÷å ñå çàäàâàò îùå ïî-ñòðîãè ìåðêè
Èìà åäíî áàâíî óâåëè÷àâàíå íà áðîÿ íà çàðàçåíèòå. "È çàòîâà ñåãà å íóæíî äà ñìå òúðïåëèâè, äà ñïàçâàìå ìåðêèòå, çàùîòî, àêî ñå ðàçïóñíå íàðîäúò, êðú÷ìèòå ñå îòâîðÿò, ìîæå äà ñòàíå ñòðàøíî“, çàÿâè òîé.
"È íàâðåìåííèòå ìåðêè áÿõà ìíîãî äîáðè. Ñåãà íàé-âàæíà å ñàìîäèñöèïëèíàòà íà áúëãàðèòå. Áúëãàðèíúò îáèêíîâåíî ñå ìîáèëèçèðà, íî ìíîãî áúðçî ìó ìèíàâà ìîáèëèçàöèÿòà", êàçà Êàíòàðäæèåâ.
Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å çàñåãà ïðàâèòåëñòâîòî ïîëàãà âñè÷êè óñèëèÿ.
"Îáèêíîâåíî íè êðèòèêóâàò - ÷å òàêà áåçïëàíîâî, íàïðîòèâ, íèå ñëåäâàìå ñòúïêèòå íà Íàöèîíàëåí ïàíäåìè÷åí ïëàí è ñòúïêèòå, êîèòî ïðàâèì, ãëåäàìå äà âçåìå íàé-äîáðèòå îïèòè îò äúðæàâèòå, êîèòî èìàò óñïåõ", äîïúëíè ïðîôåñîðúò.
"Âèíàãè íÿêîè ñïåöèàëèñòè êàçâàò êîëêî ïðåäïàçâàò ìàñêèòå è áîëíèÿò äà íå ðàçïðîñòðàíÿâà. Àìè çäðàâèÿò êîëêî ùå ãî ïðåäïàçè? Öÿë Êèòàé íîñè ìàñêè - ìîåòî ìíåíèå å, ÷å å õóáàâî äà ñå íîñÿò, äà ñå äåçèíôåêöèðàò ðúöåòå ñúùî", äîáàâè òîé.
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ çàÿâè, ÷å â ìîìåíòà ñìå íà òîçè åòàï, êúäåòî òðÿáâà äà âíèìàâàìå çà íÿêîëêî íåùà:
"Ïúðâî, âñåêè çäðàâåí ðàáîòíèê, êîéòî ðàáîòè â áîëíè÷íî çàâåäåíèå, ïðè ïúðâèòå ïîÿâè íà èíôåêöèÿ: ãúðëîáîë, õðåìà, ïîâèøåíà òåìïåðàòóðà, òðÿáâà äà áúäå èçñëåäâàí çà êîðîíàâèðóñ, çàùîòî òîé ìîæå äà çàðàçè ìíîãî õîðà. Òîâà å ãðåøêàòà, êîÿòî ìíîãî äúðæàâè íàïðàâèõà. Âòîðî, âñè÷êè áîëíè â ñòðàíàòà ñ äâîéíà áðîíõîïíåâìîíèÿ, ñ ðåíòãåíîëîãè÷íè äàííè, ùàáúò íàïðàâè âñè÷êî âúçìîæíî, ìèíèñòåðñòâîòî ñúùî, äà ñòèãíàò äî âñè÷êè ëåêàðè îïèòúò è èíñòðóêòèâíèòå ìàòåðèàëè îò Êèòàé è òîâà, êîåòî ïðåïîðú÷âà ÑÇÎ.
Âñåêè ðåíòãåíîëîã å íàÿñíî ñ ðåíãåíîâàòà êàðòèíà íà åäíà ïíåâìîíèÿ, ïðè÷èíåíà îò òîçè âèðóñ, âñÿêî åäíî ñúìíåíèå òðÿáâà äà áúäå ëàáîðàòîðíî ïîòâúðæäàâàíî. Òðåòî, òàì êúäåòî âñå îùå ñå ñúáèðàò õîðà, êúäåòî èìà ñôåðè íà èêîíîìèêàòà, íà äúðæàâíîòî óïðàâëåíèå, àäìèíèñòðàöèÿ, òàì ñúùî òðÿáâà äà ñå òúðñÿò ïúðâèòå ñëó÷àè, çà äà íå ñå äîïóñíå âçðèâ îò çàáîëåëè".
Ïðîôåñîðúò çàÿâè ñúùî, ÷å â ìîìåíòà ñìå â åòàï, êîãàòî âñåêè, êîéòî ìîæå, òðÿáâà äà ñè îñòàíå âêúùè.
"Âñÿêî ïðåäïðèÿòèå è äúðæàâíî ó÷ðåæäåíèå äà íàïðàâè åêèïíèÿ ïðèíöèï. Èìà èíñòðóêöèè êúì ðàáîòîäàòåëèòå íà ñàéòà íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð - íà êîëêî ìåòðà òðÿáâà äà èìà äåçèíôåêòàíòè, êîé è êîãà òðÿáâà äà ñëàãà ìàñêèòå, êàêúâ å ðåæèìúò íà âëèçàíå â ïîìåùåíèÿòà è êîëêî äóøè òðÿáâà äà ñå ñúáèðàò", äîïúëíè ïðîôåñîð Êàíòàðäæèåâ.
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ ïîñî÷è, ÷å ïëîäîâåòå è çåëåí÷óöèòå îò ìàãàçèíèòå å íàé-äîáðå äà ñå èçáúðñâàò ñúñ ñïèðò, âîäêà èëè ðàêèÿ - âñè÷êî, êîåòî å íàä 40 ãðàäóñà. Òîé îòíîâî ïîä÷åðòà, ÷å íàé-äîáðàòà ïðåâåíöèÿ å ïîääúðæàíåòî íà ëè÷íà õèãèåíà è ñòðèêòíîòî èçìèâàíå íà ðúöåòå.
Òîäîð Êàíòàðäæèåâ ïîä÷åðòà ñúùî: "Êàøëèöà ñàìî íå å êîðîíàâèðóñ! ×åòà â èíòåðíåò - òîëêîâà ìåäèöèíñêè "ãðàìîòíè" ñå íàâúäèõà! Êàêâà ïàðà äà îòïóñêàìå, òðÿáâà äà ñå ñòÿãàìå! Çàïî÷íå ëè ïîâèøàâàíå íà ñëó÷àèòå, ãàðàíòèðàìå, ùå ïðåäëîæèì íà ïðàâèòåëñòâîòî îùå ïî-ñòðèêòíè ìåðêè - âå÷åðåí ÷àñ, íåèçëèçàíå ïî óëèöèòå. Çàùîòî èìà è íåâúçïèòàíè õîðà, íåäèñöèïëèíèðàíè. À èìà ëè òàêèâà, ïî-òðóäíî ùå ñå ñïðàâèì ñúñ ñèòóàöèÿòà".
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 30 ìèí.
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ïðåäè 33 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 16 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 35 ìèí.
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ïðåäè 1 ÷. è 55 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïåòà æåðòâà ó íàñ! Ïî÷èíà ìúæ íà 55 ã., ëåêóâàí îò êîðîíàâèðóñ, ð...
11:35 / 28.03.2020
Ìèíèñòúðúò: Ó÷åáíàòà ãîäèíà âåðîÿòíî ùå áúäå óäúëæåíà, à áàëîâåòå...
10:20 / 28.03.2020
È äíåñ èìà ïðàçíóâàùè èìåíà
10:20 / 28.03.2020
Ìåñòèì ñòðåëêèòå ñ 1 ÷àñ íàïðåä, ìîæå äà å çà ïîñëåäíî
09:34 / 28.03.2020
Íîâ ñìúðòåí ñëó÷àé îò êîðîíàâèðóñ ó íàñ!
08:12 / 28.03.2020
Èçâúíðåäíî: Óäúëæàâà ñå êàðàíòèíàòà íà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ
23:43 / 27.03.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Äåòåíöå íà 3 ãîäèíêè îò Áóðãàñ å íàé-ìàëêèÿò ïàöèåíò ñ COVID-19 ó íàñ
08:23 / 27.03.2020
Èçâúíðåäíî: Ïðîìåíèõà çàïîâåäòà çà ÊÏÏ-òàòà!
13:32 / 26.03.2020
Ïîñëåäíè ïîäðîáíîñòè çà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ!
13:01 / 27.03.2020
Âàæíè íîâèíè çà ÊÏÏ-òàòà è ñèíÿòà çîíà â Áóðãàñ!
13:30 / 27.03.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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