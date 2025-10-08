ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Радостин Василев: Пеевски иска да сложи ръка върху бъдеща сделка на "Лукойл"
Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналистите в парламента във връзка с приетото от комисия в НС предложение за продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет.
Във връзка със статията в "Уолстрийт Джърнал" за разговори между Борисов и Тръмп - младши, Турски поток и "Магнитски", Василев заяви:
"За мен е срамно, че Борисов не излиза пред вас, а ходи пред Бареков пред къщата по пуловер и онова неговото лято", коментира още Василев.
Според Радостин Василев се налага кризисен пиар, заради "разговорите на дядо Борисов със сина на Тръмп".
Потопите по Черноморието
"След потопа по Черноморието, на няколко пъти опозицията се опита да включи в дневния ред на пленарното заседание темата за потопа. За съжаление, тази тема не присъства в дневния ред на управляващите".
Василев допълни, че топката се прехвърля от местната към държавната власт, "а истината е, че хората с имоти там остават без къщи".
"Период на охлаждане''
Лидерът на МЕЧ коментира и идеята на лидера на СДС Румен Христов президентът да няма право да участва в политиката две години след края на мандата си.
"Христов е вестоносец на умрял субект – СДС. Говори неща, които никого не го интересуват. С неговото отзоваване да приключи мъчителното съществуване на втората част от абревиатурата на ГЕРБ", каза Василев.
,,Боклукът в София''
От МЕЧ обявиха, че подкрепят кметът на София Васил Терзиев в борбата с фирмите, които дават оферта за сметосъбиране три пъти над индикативната стойност, за да откраднат близо милиард от Столична община.
"Терзиев вече две години е кмет и трябва да знае, че управлявайки София, влиза в пряк сблъсък с мафията. Обикновено сметопочистващите фирми са мафиотски и в това няма нищо лошо. Лошото е, че кметът не направи опит да промени, прекрати или да направи нещо, свързано с боклука, а чакаше да стане криза", каза още лидерът на МЕЧ.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Манол Генов за трагедията в "Елените": Предприели сме действия, к...
16:27 / 08.10.2025
Гроздан Караджов: Имам усещането, че живеем в паралелна реалност,...
16:09 / 08.10.2025
Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от ...
15:44 / 08.10.2025
Лекар: Най-голямата грешка е жените да чакат симптоми
15:54 / 08.10.2025
АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?!
15:45 / 08.10.2025
Две жилища пропаднаха заради свлачище, евакуирани са шестима души...
16:13 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета