Рая Назарян пред журналисти след срещата с президента Илияна Йотова във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.
"Колкото и да е подготвен председателят на НС, познавайки отблизо политическите процеси, към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес, предвид което очакванията на обществото за честни избори, няма да бъдат оправдани. Двете с нея се обединихме, че това е по-правилното решение - да не участва", каза тя.
Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер
