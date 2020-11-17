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|Ðåøåíî ïî÷òè: Ó÷åíèöèòå îò ïðîãèìíàçèÿòà è ãèìíàçèÿòà çàäúëæèòåëíî ñ ìàñêà â ÷àñ!
Çà ó÷åíèöèòå îò íà÷àëåí åòàï òàçè ìÿðêà çàñåãà ñèëíî ñå ïðåïîðú÷âà. Òîâà ñúîáùè çà "24 ÷àñà" Äèÿí Ñòàìàòîâ, äèðåêòîð íà ñòîëè÷íîòî 119-î ñðåäíî ó÷èëèùå "Àêàä. Ìèõàèë Àðíàóäîâ" è ïðåäñåäàòåë íà Ñúþçà íà ðàáîòîäàòåëèòå â ñèñòåìàòà íà íàðîäíàòà ïðîñâåòà.
"Ïðîäúëæàâàíåòî íà ó÷åáíèòå çàíÿòèÿ òðÿáâà äà áúäå ñ ëîêàëíè ðåøåíèÿ ïðè ñïàçâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíàòà ïîñëåäîâàòåëíîñò. Ïúðâî òðÿáâà äà ñå ïðîèçíåñàò îáëàñòíèòå è îáùèíñêèòå ùàáîâå, ÐÇÈ è ÷àê òîãàâà äà ñå âçåìàò ëîêàëíè ðåøåíèÿ îò ñàìèòå ó÷èëèùà.
Â Êîëåêòèâíèÿ òðóäîâ äîãîâîð ùå áúäå ðàçïèñàíî âñè÷êè ó÷èòåëè è ñëóæèòåëè, êîèòî ñà ïðåêàðàëè êîðîíàâèðóñ, äà èìàò ïðàâî íà äîïúëíèòåëåí ïëàòåí îòïóñê îò 10 äíè, çà äà ñå âúçñòàíîâÿò íàïúëíî. Òîçè ïúò áÿõìå ìíîãî åäèííè â ïîçèöèÿòà ñè. Ìèíèñòúð Êðàñèìèð Âúë÷åâ òðÿáâà äà îáëå÷å ðåøåíèÿòà íà îòðàñëîâèÿ ñúâåò â ñïåöèàëíà çàïîâåä â ñëåäâàùèòå äíè", êàçà îùå Äèÿí Ñòàìàòîâ.
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Êîìåíòàðè (4)
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Îôèöèàëíî: Áúëãàðèÿ áëîêèðà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ çà ÅÑ
17:33 / 17.11.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ áðóòàëíî âáåñåí îò òîâà, êîåòî âèæäà
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