|Ryanair официално за скандала с инвалидната количка на летище "Васил Левски"
Според Ryanair, наземният екип на летище София не е могъл да потвърди, че батерията е безопасно изключена, и затова не е натоварил количката.
Ето какво съобщение изпратиха от авиокомпанията до редакционната поща на "Фокус" във връзка с тази публикация:
"Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана с гелов акумулатор. По съображения за безопасност геловите акумулатори на инвалидни колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде приета количката за въздушен превоз. Тъй като служителите по наземно обслужване на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не можаха да установят дали акумулаторът е бил изолиран, те не успяха да натоварят количката на самолета.
Когато бяха уведомени, че служителите по наземно обслужване на летище София не могат да натоварят количката, тези пътници станаха конфликтни на борда на самолета и бяха свалени от местната полиция.“
Министър Караджов обаче определи ситуацията като "пореден скандален случай на летище "Васил Левски“ и настоя за изясняване на всички обстоятелства.
Още новини от Национални новини:
Може ли да ни намалят заплатата?
22:17 / 09.08.2025
Обновена църква в Бургас отваря врати
19:42 / 09.08.2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
21:05 / 09.08.2025
Пети хеликоптер се включи с гасенето на огнения ад в Сунгурларско...
19:31 / 09.08.2025
Изпращаме седмицата с много слънце и перфектни условия за плаж
19:09 / 09.08.2025
Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад кр...
17:20 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
