"След като е извършен актът на присъединяване, следващата седмица ще има и искане от страна на правителството за ратификация от Народното събрание", заяви пред журналисти зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

По думите ѝ с присъединяването на България към Съвета за мир ще имаме своя глас и ще бъдем част от решенията, а не периферия, която само ще изпълнява.

"Решението за присъединяването на страната ни не нарушава националния интерес и европейския консенсус за траен мир. България е гранична зона на конфликти и ние трябва да имаме възможност да влияем на процесите", каза още тя.

Сачева посочи, че страната ни няма финансов ангажимент към Съвета за мир. 

"Това е платформа за диалог. Дипломацията е да участваш в активните процеси, а България ще бъде част от тях", допълни тя.

В рамките на вчерашния ден е даден мандат на премиера в оставка Росен Желязков да се присъедини към Съвета за мир.