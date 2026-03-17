Окръжният съд в Русе постанови шест години затвор на Николай Дюлгеров, който причини катастрофа, при която загинаха трима души в Разград. Пътният инцидент е от 6 юли миналата година. 19-годишният младеж губи контрол над управлявания от него автомобил пред заведение в Разград, след което блъска трима мъже на по 58, 62 и 64 години, които загиват на място.След катастрофата на младия мъж беше наложена мярка "домашен арест". Заради инцидента в Разград се организираха и протести. Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разградския съд си направиха отвод.Съдът в Русе осъди младия мъж на девет години затвор, но тъй като той призна вината си и делото се гледа по съкратената процедура, наказанието му бе намалено с една трета. Дюлгеров е лишен и за срок от шест години от правото да управлява моторно превозно средство. Присъдата може да се обжалва в 15-дневен срок пред Великотърновския апелативен съд.Адвокатите на близките на загиналите Николай Димитров и Борис Акълиев заявиха, че наказанието е изключително малко и ще обжалват присъдата, предава БНТ."Това решение е правен абсурд. Но за това решение изцяло вината е на прокурора. Прокурорът не разгледа нашите искания и възражения. В самата си пледоария той поиска от съда ниско наказание и извърши съществени нарушения в досъдебното производство", каза адвокат Николай Димитров.