Ще станат ли закономерност великденските и коледните надбави за уязвимите групи?
© Burgas24.bg
Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март.
Предвижда се помощта да се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът й ще се определя с държавния бюджет за съответната година.
В законопроека е записано още, че помощта трябва да достига до пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, самотно живеещи, хора с увреждания, самотни родители, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и други нуждаещи се при съобразяване на определени критерии за достъп, припомня БНТ.
По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата социална помощ да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи.
Още по темата
/
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13.03
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
09.03
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Още от категорията
/
АПИ е с нов шеф
16.03
Диана Йорданова: След промените - при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ново поскъпване на бензина и дизела у нас
23:27 / 16.03.2026
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см с...
20:51 / 16.03.2026
Почина Елза Гоева
20:52 / 16.03.2026
МВР: На 12 март е забелязан дим от хижа "Петрохан"
20:37 / 16.03.2026
Емил Дечев се информирал за случая "Петрохан" от пресконференции
20:53 / 16.03.2026
Нейнски: България няма проблем с доставките на горива
18:08 / 16.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.