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|Ñèìåîíîâ: Ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, àêî óãàæäàìå íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå ïëî÷êè
"Òîâà å ÷îâåê àáñîëþòíî ïî÷òåí, êîéòî íå ìîæå äà áúäå îáâèíåí â íèêàêâî ïðèñòðàñòèå èëè ëîáèçúì, êàìî ëè çà êîðóïöèÿ äà ãîâîðèì. Òîâà å ÷îâåê, êîéòî ñè âúðøè ðàáîòàòà ñúâåñòíî è çà ìåí, è çà íàñ îò ÍÔÑÁ å íåïîíÿòíî êàê ìîæå äà áúäå îñâîáîäåí èëè êàêòî ïî áúëãàðñêè âå÷å ìîæåì äà ñè ãî êàæåì "îñòàâ÷åí“ åäèí ìèíèñòúð, êîéòî ñè âúðøè ðàáîòàòà. Çà äà ñå îòñòðàíè åäèí ÷îâåê îò íÿêàêúâ àäìèíèñòðàòèâåí èëè ïîëèòè÷åñêè, èëè â ñëó÷àÿ ìèíèñòåðñêè ïîñò, òðÿáâà äà èìà ïðè÷èíà çà íåãîâîòî îòñòðàíÿâàíå. Íå ìîæå ïðè÷èíàòà äà áúäå åäè êîé ñè íå ãî õàðåñâàë, ïúê òîçè åäè êîé ñè å îò ñëóæáîãîíöèòå, êîèòî ñå áîðÿò ñåãà çà ïîëó÷àâàíå íà âëàñò íå ïî çàêîíåí íà÷èí ïðåç èçáîðè, à ïðåç íàòèñê îò óëèöàòà,“ êîìåíòèðà Ñèìåîíîâ.
ÍÔÑÁ å êàòåãîðè÷íî ïðîòèâ îñâîáîæäàâàíåòî íà ïðàâîñúäíèÿ ìèíèñòúð, çàÿâè Âàëåðè Ñèìåîíîâ.
"Êàêòî å òðúãíàëî, ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, çà äà óãàæäàìå íà ïëàíåòàòà íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå ïëî÷êè. Íå, áëàãîäàðÿ. Íÿìà íóæäà!“, êàòåãîðè÷åí áå òîé.
Ñèìåîíîâ óòî÷íè, ÷å íå å ðàçãîâàðÿë ñ ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, íî âúïðîñúò ùå áúäå îáñúæäàí íà Êîàëèöèîíåí ñúâåò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà.
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Êîìåíòàðè (24)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 24 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÖÈÊ ïîäàâà îñòàâêà
12:52 / 27.08.2020
Îôèöèàëíè äàííè îò ìèíèñòåðñòâîòî çà ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 çà ïî...
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Êîâèä êðèçàòà äîêàçà, ÷å áîëíèöèòå íå ìîæå ïîâå÷...
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Ìèíèñòúð Âúë÷åâ êàçà êàê ùå ñòàðòèðà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
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Âèæ îùå:
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15:41 / 25.08.2020
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10:27 / 25.08.2020
Íÿêîè õîðà ñà îòèøëè â Ñëúí÷åâ áðÿã äà òðîøàò! Âèæòå òîâà âèäåî!
11:14 / 25.08.2020
Èçâúíðåäíî: Ìîðåòî âçå íîâà æåðòâà! Òóðèñò ñå óäàâè íà ïëàæà â Ïðèìîðñêî
13:11 / 25.08.2020
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13:39 / 25.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
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