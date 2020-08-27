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Ñèìåîíîâ: Ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, àêî óãàæäàìå íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå ïëî÷êè
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 14:16 / 27.08.2020Êîìåíòàðè (24)389
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Íÿìà íèêàêúâ ìîòèâ çà îòñòðàíÿâàíåòî íà Äàíàèë Êèðèëîâ è òîâà ïðàâè îñâîáîæäàâàíåòî ìó àáñîëþòíî íåñúñòîÿòåëíî, è èçâúðøåíî ïîä íàòèñêà íà îðåäÿëàòà òúëïà âëàñòîëþáöè îò æúëòèòå ïëî÷êè. Òîâà êîìåíòèðà â èíòåðâþ çà Ðàäèî "Ôîêóñ“ çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è ëèäåð íà ÍÔÑÁ Âàëåðè Ñèìåîíîâ. Ñïîðåä íåãî, íÿìà íèêàêâà âðúçêà ìåæäó îñòàâêàòà íà ïðàâîñúäíèÿ ìèíèñòúð è ïðîåêòà çà íîâà Êîíñòèòóöèÿ.

"Òîâà å ÷îâåê àáñîëþòíî ïî÷òåí, êîéòî íå ìîæå äà áúäå îáâèíåí â íèêàêâî ïðèñòðàñòèå èëè ëîáèçúì, êàìî ëè çà êîðóïöèÿ äà ãîâîðèì. Òîâà å ÷îâåê, êîéòî ñè âúðøè ðàáîòàòà ñúâåñòíî è çà ìåí, è çà íàñ îò ÍÔÑÁ å íåïîíÿòíî êàê ìîæå äà áúäå îñâîáîäåí èëè êàêòî ïî áúëãàðñêè âå÷å ìîæåì äà ñè ãî êàæåì "îñòàâ÷åí“ åäèí ìèíèñòúð, êîéòî ñè âúðøè ðàáîòàòà. Çà äà ñå îòñòðàíè åäèí ÷îâåê îò íÿêàêúâ àäìèíèñòðàòèâåí èëè ïîëèòè÷åñêè, èëè â ñëó÷àÿ ìèíèñòåðñêè ïîñò, òðÿáâà äà èìà ïðè÷èíà çà íåãîâîòî îòñòðàíÿâàíå. Íå ìîæå ïðè÷èíàòà äà áúäå åäè êîé ñè íå ãî õàðåñâàë, ïúê òîçè åäè êîé ñè å îò ñëóæáîãîíöèòå, êîèòî ñå áîðÿò ñåãà çà ïîëó÷àâàíå íà âëàñò íå ïî çàêîíåí íà÷èí ïðåç èçáîðè, à ïðåç íàòèñê îò óëèöàòà,“ êîìåíòèðà Ñèìåîíîâ.

ÍÔÑÁ å êàòåãîðè÷íî ïðîòèâ îñâîáîæäàâàíåòî íà ïðàâîñúäíèÿ ìèíèñòúð, çàÿâè Âàëåðè Ñèìåîíîâ.

"Êàêòî å òðúãíàëî, ùå ðàçðóøèì äúðæàâàòà, çà äà óãàæäàìå íà ïëàíåòàòà íà ìàéìóíèòå îò æúëòèòå ïëî÷êè. Íå, áëàãîäàðÿ. Íÿìà íóæäà!“, êàòåãîðè÷åí áå òîé.

Ñèìåîíîâ óòî÷íè, ÷å íå å ðàçãîâàðÿë ñ ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, íî âúïðîñúò ùå áúäå îáñúæäàí íà Êîàëèöèîíåí ñúâåò ñëåäâàùàòà ñåäìèöà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 122
27.08.2020 Åâðîàêòèâ: ÅÑ, ñëÿï ëè ñè? Âèæ êàêâî ñå ñëó÷âà â Áúëãàðèÿ!
27.08.2020 Öâåòàí Öâåòàíîâ ñ ãîòîâà ïðîãíîçà çà ïðåäñòàâÿíåòî íà ÃÅÐÁ íà èçáîðèòå
27.08.2020 Àäâîêàò: Ñðàìíî ïåòíî ùå îñòàâè ã-í Êèðèëîâ â ïðàâîñúäíîòî ìèíèñòåðñòâî
26.08.2020 Áîðèñîâ: Ñòðîèì òîëêîâà êà÷åñòâåíî, êîëêîòî â Åâðîïà, íî íà ìíîãî ïî-íèñêà
öåíà
26.08.2020 Íåî÷àêâàíà îñòàâêà ïî íàé-âèñîêèòå åòàæè íà âëàñòòà!
26.08.2020 Âàðíåíêà: Íàñòðúõíàõ, êàòî âèäÿõ "îðèãèíàëíèÿ" ïðîòåñòåí åëåìåíò, ïîêðàé êîéòî ñúñ ñèãóðíîñò ìèíàâàò è äåöà
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/21 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Ñèìåîíîâ ìå êåôè êîëêî êðàéíî íàãúë è àðîãàíòåí å è íå ìó ïóêà çà ìíåíèåòî íà íàðîäà, ïîãðåáâà ñúñ ñåáå ñè öÿëîòî äîâåðèå êúì Êîàëèöèÿòà íà òàêà íàðå÷åíèòå ÏÑÅÂÄÎïàòðèîòè
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Ðàçáèðàì.Íå ñà òå îáè÷àëè êàòî ìàëúê...)
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Íÿêîé ñè ãî òúðñè ñúñ ñâåù è ìàé ùå ãî íàìåðè !
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Äúðæàâàòà îòäàâíà ÿ íÿìà çàðàäè òàêèâà êàòî òåá
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Ìíîãî ñúæàëÿâàì, íî òîâà ñà ïðîòåñòèðàùè õîðà. À ÷åëíèÿò îòðÿä ïðåñòúïíèöè ñòå âèå.È âàøèòå äåéñòâèÿ èçêàðàõà õîðàòà íà ïðîòåñò ñðåùó Âàñ. Äåáèë ñàìî ìîæå äà êàæå òîâà
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È òè ñè çà òðúáà â ãëàâàòà ìàìàòè è åõèäíà ôèçèîíîìèÿ ïðîòèâíà îâ÷à òèêâî ñ êîçà íîçäðà.....
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Õè õè õè. Òîëêîâà ïðîñò ÷îâåê íÿìà! Êàê ñàìî íàäúõâà ìàñèòå çà ïî-ìàñîâè ïðîòåñòè. À êàê ñàìî ñè ïðàâè ïîëèòè÷åñêî õàðàêèðè! Ñàìî êàñêåòà å íàä íåãî- òîé ïúê áåç äà èñêà çàïàëè ïðîòåñòèòå. Òúïàíàðè !!!
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Òè êàêúâ Áîêëóê ñè ðŸ‘ŠðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡
Nako_1912
Íèùî íå ïèøåòå - äíåñ â Ïëîâäèâ, â ñïîðòíàòà çàëà èìà âîëåéáîëåí ìà÷ çà ñóïåðêóïàòà íà Áúëãàðèÿ.
ïðåäè 24 ìèí.
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Ìàìèöàòà òè, òàòàðèí ãíóñåí! Áîêëóê íåâèæäàí å òîçè!
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Êîÿ ìàéêà ëóäà å ðîäèëà òîâà ÷îâåêîïîäîáíî?!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÖÈÊ ïîäàâà îñòàâêà
12:52 / 27.08.2020
Îôèöèàëíè äàííè îò ìèíèñòåðñòâîòî çà ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 çà ïî...
12:46 / 27.08.2020
Ùå ïðàâÿò åêñõóìàöèÿ íà ïî÷èíàëèÿ îò COVID-19 àáèòóðèåíò
11:42 / 27.08.2020
Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Êîâèä êðèçàòà äîêàçà, ÷å áîëíèöèòå íå ìîæå ïîâå÷...
11:34 / 27.08.2020
Ìèíèñòúð Âúë÷åâ êàçà êàê ùå ñòàðòèðà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà
11:33 / 27.08.2020
Áèâø ìèíèñòúð: Ñëåä 1990 ã. íèêîé íÿìàøå ñìåëîñò äà îñúäè êîìóíèç...
11:32 / 27.08.2020

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Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â Áúëãàðèÿ!
15:41 / 25.08.2020
Ðåøåíî å! Óäúëæaâà ñå èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà, êàçàõà è çà ìåðêèòå
12:13 / 26.08.2020
ÍÀÏ ïðåöàêà äúùåðÿòà íà Ìèòüî Î÷èòå ñ áåçóìåí ãàô
10:27 / 25.08.2020
Íÿêîè õîðà ñà îòèøëè â Ñëúí÷åâ áðÿã äà òðîøàò! Âèæòå òîâà âèäåî!
11:14 / 25.08.2020
Èçâúíðåäíî: Ìîðåòî âçå íîâà æåðòâà! Òóðèñò ñå óäàâè íà ïëàæà â Ïðèìîðñêî
13:11 / 25.08.2020
Ñàìî çà ÷àñ çàêîï÷àõà òðèìà ñ íàðêîòèöè â Ïîìîðèå
08:57 / 26.08.2020
Æèëèùàòà â Áóðãàñ íåïðåêúñíàòî ïîñêúïâàò
13:39 / 25.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
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ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
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