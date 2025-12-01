Споразумение за единна президентска кандидатура подписаха ПП–ДБ и ФДД
© Булфото
С подписването на документа инициаторите поемат общ ангажимент демократичната общност да се яви на предстоящите президентски избори с единна кандидатура, около която да бъде консолидирана подкрепата за върховенството на правото, евроатлантическата ориентация на страната и борбата с корупцията.
Единната кандидатура ще бъде определена чрез честен, прозрачен и всеобхватен състезателен процес, основан на предварителни избори, които да дадат възможност за изразяване на волята на възможно най-широк кръг български граждани.
Страните по споразумението декларират своя ангажимент за разширяване на участниците, като отправят покана към извънпарламентарните партии и гражданските организации от демократичната общност, които споделят ценностите на правовата държава, антикорупционната политика и евроатлантическата принадлежност на България, да се присъединят към процеса.
Още по темата
/
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
30.11
Експерти за идеята за гласуване със сканиращи устройства: Едно устройство струва 4-6 000 долара, а ни трябват 11-12 000 броя
04.09
Анализатори за президентските избори: Балотажът може да е между кандидата на ГЕРБ и този на Пеевски
06.08
Зафиров: Името на Илияна Йотова е едно от възможните за номинация на "БСП – Обединена левица" за президентските избори
02.08
Иван Костов: Трябва ни политически кандидат за президент. Ще понесем тежък удар, ако отново имаме държавен глава като Радев
16.06
Още от категорията
/
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
14:41
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:15
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
30.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.