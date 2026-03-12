Предварителните данни очертават една от най-силните години в историята на Българския спортен тотализатор – с повече приходи, по-висока печалба, по-силен капитал и повече средства за българския спорт.2025 година се очертава като една от най-успешните в 68-годишната история на Българския спортен тотализатор. Предварителните финансови резултати показват силно представяне по всички основни показатели и потвърждават отличното финансово и оперативно състояние на държавното предприятие.Сравнителният анализ на финансовите показатели показва ясно подобрение по всички основни направления:• Общите приходи на БСТ нарастват до 472 млн. лв. при 427 млн. лв. за 2024 г. — ръст от 10,6%;• Приходите за държавата са се увеличили от 104 млн. лв. на 115 млн. лв. – ръст от над 10.2%• Изплатените печалби към участниците достигат 254 млн. лв. при 225 млн. лв. за 2024 г.;• Общата стойност на активите достига 292 млн. лв. в края на 2025 г. при 256 млн. лв. година по-рано;• Паричните средства към 31.12.2025 г. възлизат на 190 млн. лв., което е увеличение с 35 млн. лв. спрямо началото на годината;• Собственият капитал се повишава до 125 млн. лв. при 95 млн. лв. за 2024 г., което е ясен показател за по-силна финансова устойчивост.Подобна положителна тенденция се наблюдава и при числовите игри. Ръст бележат и общите продажби на комбинации от игрите – "Тото 1“ и "Тото 2“ , като през 2024 г. общият брой продадени комбинации е 325 млн. лева срещу 334 млн. лева за 2025. Интересът на участниците личи и от джакпота, който за четвъртък достига 5 550 000 евро, което го поставя под номер 3 на най-големите суми.Вниманието към продуктите на Спорт Тото се потвърждава и при лотарийните игри, които отбелязват ръст от близо 17,8% за месец февруари. Съпоставката при Държавната лотария е : 38,6 млн. билета за 2024, спрямо 39,7 млн. за 2025.Предварителните данни показват, че 2025 г. е и най-успешната финансова година в близо 33-годишната история на моментните лотарийни игри – от създаването на първата игра "Шанс за всички“ през 1992 г. до днес.През 2026 г. се предвижда на пазара да бъдат пуснати над 30 нови разновидности на моментна лотария, като първите четири типа вече се реализират успешно.БСТ отчита съществен напредък и по стратегически важната тема за присъединяване към "EUROJACKPOT“, като в началото на април се очаква положително писмено становище от организатора.Особено важно е, че тези резултати са постигнати в рамките на осем месеца управление, през които са положени последователни усилия за оптимизация на работата, подобряване на процесите, повишаване на организационната ефективност и възстановяване на доверието на играчите.Изводът е категоричен: Българският спортен тотализатор приключва 2025 г. в по-добро финансово състояние по всички основни направления — с повече приходи, по-висока печалба, по-силен капитал и повече средства, насочени към подкрепа на спорта в България.Успоредно с финансовата стабилизация, БСТ следва ясна стратегия за развитие, насочена към:· разширяване на портфолиото от игри;· развитие на мрежата от пунктове и партньори;· дигитализация на процесите;· развитие на човешкия капитал и професионалните умения;· реализиране на социално отговорни кампании.През 2025 г. Спорт Тото затвърждава не само финансовата си устойчивост, но и ролята си на значим обществен партньор, надграждайки комуникационната си политика чрез по-силни и разпознаваеми рекламни послания и като обществено ангажирана институция.Със стабилни финанси, модернизация, по-силно обществено присъствие и ясна визия за развитие, Българският спортен тотализатор влиза в следващия етап от своето развитие с амбиция за още по-добри резултати, още по-голяма ефективност и още по-сериозна подкрепа за българския спорт и обществото.