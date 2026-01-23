Сподели close
С процедурни хватки бе провален кворумът. Промените в Изборния кодекс не се случиха, така че на следващите избори ще гледате всичко това, което гледахме на предните избори – унищожаването и драскане по бюлетините, невалидни бюлетини, пренаписване на протоколи. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов след като опозицията бойкотира пленарното заседание и за втори ден, поради липсва на кворум, заседанието бе разпуснато, предаде репортер на ФОКУС.

"От ИТН направихме всичко възможно за честни избори. Грозно беше в залата как ПП, които преди година и нещо предложиха същия законопроект за гласуване със сканиращи машини, в момента са се врътнали по типично техен начин. Кирил Петков каза, че може да давам кодове на машините, а техният зам.-министър на електронното управление беше снимал целия процес с телефон", каза още той.

Тошко Йорданов припомни още, че от ИТН преди година са поискали подписи от ПП-ДБ по отношение на декларация за изчистването на изборните списъци от мъртви души. 

"Те я подписаха, а на правна комисия гласуваха "против“ изчистването на списъците от мъртвите души", каза той. 

"Думата на ПП-ДБ не струва нищо. Това са измамници, които демонстрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука за държавата", заключи той и скъса преди медиите подписаната декларация.