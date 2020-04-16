ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Òðúãíàõà ëè "ñòîëè÷àíè" óäàðíî äà ñåÿò çàðàçà èç öÿëàòà ñòðàíà?
Âúïðåêè ïðèçèâèòå íà âëàñòèòå çà ñïàçâàíå íà êàðàíòèíàòà, îðäè "ñòîëè÷àíè" òðúãíàõà íà ïî÷èâêà è ïî ðîäíèòå ñè ìåñòà çà ïðàçíèöèòå.
Ïðåäóïðåæäåíèåòî, ÷å îò ïåòúê êîíòðîëúò ùå å çàòåãíàò, ñàìî ïðåäóïðåäè ñååùèòå çàðàçà è òå ñå ïîíåñîõà èç öÿëàòà ñòðàíà îùå îò ÷åòâúðòúê ñóòðèí.
Çà ñúæàëåíèå òåçè äåéñòâèÿ ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò ùå ïðåäèçâèêàò óäúëæàâàíå íà êàðàíòèíàòà è çàòÿãàíå íà ìåðêèòå, çàùîòî "ðåçóëòàòúò" îò äíåøíîòî áåçóìèå, ñå î÷àêâà äà ñå âèäè îêîëî Ãåðãüîâäåí. Òîãàâà íàé-âåðîÿòíî ùå å ïèêúò íà çàðàçàòà ó íàñ.
Â ðåäàêöèÿòà íà Burgas24.bg ïîëó÷èõìå ñíèìêà îò ÀÌ "Ëþëèí", êúäåòî ñå âèæäàò îðäè ñ àâòîìîáèëè äà íàïóñêàò âðåìåííî åïèöåíòúðà íà çàðàçàòà, çà äà ñè íàïðàâÿò "êåôà" çà ïðàçíè÷íèòå äíè.
Â ñîöèàëíèòå ìðåæè äîðè ñå ïîÿâèõà ïðèçèâè ðúêîïëÿñêàíèÿòà â 21:00 äíåñ äà ñà èðîíè÷íè è äà ñà â "÷åñò" èìåííî íà ñòîëè÷àíè.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2129
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/355 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (69)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 3 ìèí.
0
ïðåäè 7 ìèí.
0
ïðåäè 19 ìèí.
0
ïðåäè 28 ìèí.
0
ïðåäè 32 ìèí.
0
ïðåäè 33 ìèí.
0
ïðåäè 37 ìèí.
0
ïðåäè 38 ìèí.
+1
ïðåäè 38 ìèí.
0
ïðåäè 40 ìèí.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ìóòàô÷èéñêè: Ïðåäñòîÿò íè ìíîãî íàïðåãíàòè âðåìåíà!
18:30 / 16.04.2020
Ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ äîñòèãíàõà çëîâåùèòå 800...
17:22 / 16.04.2020
Áîðèñîâ èíñïåêòèðà èçãðàæäàíåòî íà "Õåìóñ" è çàÿâè: Êàòî ìèíå êîð...
17:28 / 16.04.2020
Êàðàêà÷àíîâ: Çàêîíúò å çàòîâà - çà äà ñå ñïàçâà! Ùå ñè ïëàòÿ ãëîá...
17:18 / 16.04.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Àêî âçåìåì ìåðêè 3 ñåäìèöè ïðåäè ïèêà, ùå ñå í...
17:02 / 16.04.2020
Ñúäúò äíåñ ðåøè - æåíàòà íà Áîæêîâ îñòàâà çàä ðåøåòêèòå
16:35 / 16.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Çàïî÷âà ìàñîâî òåñòâàíå íà íàñåëåíèåòî â Áúëãàðèÿ çà êîðîíàâèðóñ!
14:24 / 15.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà