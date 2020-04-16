Òðúãíàõà ëè "ñòîëè÷àíè" óäàðíî äà ñåÿò çàðàçà èç öÿëàòà ñòðàíà?

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Àâòîð: Ãåîðãè Êèðèëîâ 19:34 / 16.04.2020Êîìåíòàðè (69)1273
© Burgas24.bg
Ðåàëíîñòòà å òàêàâà - â ìîìåíòà â Áúëãàðèÿ îãíèùåòî íà êîðîíàâèðóñ å ñòîëèöàòà Ñîôèÿ.

Âúïðåêè ïðèçèâèòå íà âëàñòèòå çà ñïàçâàíå íà êàðàíòèíàòà, îðäè "ñòîëè÷àíè" òðúãíàõà íà ïî÷èâêà è ïî ðîäíèòå ñè ìåñòà çà ïðàçíèöèòå.

Ïðåäóïðåæäåíèåòî, ÷å îò ïåòúê êîíòðîëúò ùå å çàòåãíàò, ñàìî ïðåäóïðåäè ñååùèòå çàðàçà è òå ñå ïîíåñîõà èç öÿëàòà ñòðàíà îùå îò ÷åòâúðòúê ñóòðèí.

Çà ñúæàëåíèå òåçè äåéñòâèÿ ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò ùå ïðåäèçâèêàò óäúëæàâàíå íà êàðàíòèíàòà è çàòÿãàíå íà ìåðêèòå, çàùîòî "ðåçóëòàòúò" îò äíåøíîòî áåçóìèå, ñå î÷àêâà äà ñå âèäè îêîëî Ãåðãüîâäåí. Òîãàâà íàé-âåðîÿòíî ùå å ïèêúò íà çàðàçàòà ó íàñ.

Â ðåäàêöèÿòà íà Burgas24.bg ïîëó÷èõìå ñíèìêà îò ÀÌ "Ëþëèí", êúäåòî ñå âèæäàò îðäè ñ àâòîìîáèëè äà íàïóñêàò âðåìåííî åïèöåíòúðà íà çàðàçàòà, çà äà ñè íàïðàâÿò "êåôà" çà ïðàçíè÷íèòå äíè.

Â ñîöèàëíèòå ìðåæè äîðè ñå ïîÿâèõà ïðèçèâè ðúêîïëÿñêàíèÿòà â 21:00 äíåñ äà ñà èðîíè÷íè è äà ñà â "÷åñò" èìåííî íà ñòîëè÷àíè.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2129
16.04.2020 Ïîõâàëíî! Ïúðâîêëàñíèê äàðè âñè÷êèòå ñè ñïåñòÿâàíèÿ íà áîëíèöà
16.04.2020 Ìóòàô÷èéñêè: Ïðåäñòîÿò íè ìíîãî íàïðåãíàòè âðåìåíà!
16.04.2020 Ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ äîñòèãíàõà çëîâåùèòå 800
16.04.2020 Êàðàêà÷àíîâ: Çàêîíúò å çàòîâà - çà äà ñå ñïàçâà! Ùå ñè ïëàòÿ ãëîáàòà
16.04.2020 "Äåéëè ñòàð": Áåçäîìíè êó÷åòà ìîæå äà ñà ïðåíåñëè êîðîíàâèðóñà, ñëåä êàòî ñà èçÿëè èçõâúðëåíî ìåñî îò ïðèëåïè
16.04.2020 Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Àêî âçåìåì ìåðêè 3 ñåäìèöè ïðåäè ïèêà, ùå ñå íàìàëè âèñî÷èíàòà ìó ñ 70%
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Õàéäå, êîéòî íÿìà êîðåí îò ïðîâèíöèÿ èëè ñåëî, ïðúâ äà õâúðëè êàìúêà! Ðàçãëåäàéòå ñè ðîäîñëîâíèòå äúðâåòà, ùå å ïîëåçíî äà ñè ñïîìíèòå äåäèòå! À, çàòâîðåíèòå âè ìàéêè è áàùè, ðîäíèíè, ñàìè è èçïëàøåíè íÿêúäå? Ñàìè ëè äà ñà íà òîçè ñâåòúë ïðàçíèê èëè ùå ñè äóäíåòå, ïîäâàëñòíè íà ïñèõîçàòà, ðúñåéêè çëîáà è ãíÿñ? Òîëêîâà ëè âè ëèïñâà ðîáñòâîòî èëè íàìåðèõòå ëåñåí íà÷èí çà ñêàòàâêà? Çàáðàâèõòå ëè åæåãîäíèòå ãðèïíè åïèäåìèè è ðåøèõòå ëè äîáðîâîëíî äà íàïúëíèòå íå÷èè âå÷å òëúñòè äæîá÷åòà? Àéäå, õîëàí, æèâîòúò å êðàòúê è å çà æèâååíå. Âñå îò íåùî ùå ñå ìðå. Âñåêè ñè ñå ðàæäà ñúñ ñúäáàòà! Ðàäâàéòå ñå íà äåöàòà, áëèçêèòå è ñëúíöåòî. È òîâà ùå ìèíå! Ñòèãà çëîáà! Êîéòî èñêà äà ñå êðèå â ìèøè äóïêè. Îñòàâåòå õîðàòà äà æèâåÿò! Áëàãîñëîâåíè ïðàçíèöè!
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Àìè ùå òðúãíàò. Äà áÿõà çàòâîðèëè Ñîôèÿ, êàêòî Áàíñêî
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"Ñîôèÿíöè "òðúãíàõà êúì ðîäíèòå ñè ìåñòà.....
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Ðàáîòÿ â Ñîôèÿ, ñóòðèí êîãàòî âëèçàì â ñòîëèöàòà íîðìàëíî ìèíàâàì ïðåç îðãàíèòå íà ðåäà. Íî âå÷åð êîãàòî ñå ïðèáèðàì êúì ãðàäà â êîéòî æèâåÿ, íà ìàãèñòðàëà Òðàêèÿ ñå ÷àêà ïî 45 ìèíóòè. Ñïîðåä ìåí âå÷åð îðãàíèçàöèÿòà èì êóöà äîðè ñà è àãðåñèâíè.
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Ðèáàòà ñå âìèðèñâà îò êúì ãëàâàòà. Âñè÷êè âèæäàìå êàêúâ ïðèìåð íè äàâàò, ïðåìèåð, ãåíåðàë, êìåò è äðóãè âëàñòèìàùè èíäèâèäè ñ ïîâåäåíèåòî ñè , òóê îïèðà äî ëè÷íà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò.
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Êàêâè ñòîëè÷àíè áå,òèÿ ñè ñå ïðèáèðàò ïî ðîäíèòå ñåëà. Íå,÷å ìîãàò äà çàðàçÿò áëèçêèòå ñè. Íå èì ïóêà.
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Ìóòàô÷èéñêè: Ïðåäñòîÿò íè ìíîãî íàïðåãíàòè âðåìåíà!
18:30 / 16.04.2020
Ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ äîñòèãíàõà çëîâåùèòå 800...
17:22 / 16.04.2020
Áîðèñîâ èíñïåêòèðà èçãðàæäàíåòî íà "Õåìóñ" è çàÿâè: Êàòî ìèíå êîð...
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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Àêî âçåìåì ìåðêè 3 ñåäìèöè ïðåäè ïèêà, ùå ñå í...
17:02 / 16.04.2020
Ñúäúò äíåñ ðåøè - æåíàòà íà Áîæêîâ îñòàâà çàä ðåøåòêèòå
16:35 / 16.04.2020

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08:27 / 15.04.2020
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14:24 / 15.04.2020
Íîâèÿò çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî å íà 19 ãîäèíè, çàâúðíàë ñå å ïðåäè äíè îò Ëîíäîí!
18:12 / 15.04.2020
Ñêàíäàëíè íàìåöè! Âèæòå îñòðîòî èçÿâëåíèå íà Billa, dm, Kaufland, Lidl, ProMarket, T Market, "Àâàíòè" è "Ôàíòàñòèêî"!
13:41 / 14.04.2020
Ñêîê íà çàðàçåíèòå ó íàñ! Ãåíåðàëúò: Òîâà å ðåçóëòàò îò ìàñîâîòî èçëèçàíå ïî óëèöèòå!
08:28 / 16.04.2020
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