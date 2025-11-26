Иван Пешев на трибуна в Народното събрание, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че в план-сметката на страната ни за 2026 година управляващите предлагат тотото да бъде дадено на концесия за 15 години.
Пешев обясни, че по този начин искат да увеличат средствата за спорта.
"Търсим голяма международен оператор. Спортният тотализатор остава държавен, отваряме вратата за голям държавен оператор. Всичките работни места ще бъдат запазени", каза от своя страна Драгомир Стойнев и подчерта, че има три задължителни условия да бъде дадено тотото на концесия:
- Да бъде дадено на голям международен оператор с години опит в тази сфера
- Да бъдат запазени всички работни места на служителите в лотарията
- Бъдещият оператор да генерира повече средства - по-големи печалби за българския спорт.
Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев заяви:
"Една дясна мярка има в този бюджет и това e концесионирането на тотото".
Йордан Цонев увери, че овшорни компании не може да кандидастват за концесии по закон, каквито са притесненията на опозицията.
"ИТН вероятно ще подкрепят предложението", каза още той.
