ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд
"Който иска да се осигурява допълнително, но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд. В началото на годината България взе 17 млрд. нов държавен заем, за да може да изплаща допълнителен трансфер 12 млрд. на НОИ, в противен случай няма как да се плащат пенсиите. Сега правителството ще се опита отново да редуцира разходите, но не и да увеличи приходите на НОИ“, добави тя.
"В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв. и той противоречи на българското законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е записано, че максималната пенсия трябва да бъде не по-висока от 40% от максималния осигурителен доход. Той трябва да бъде 8500 лв. Според данните на НАП за 2022-2023 г. има човек, който е получавал над 3 млн. лв. месечна заплата. Това е начин за източване на НОИ. Върху тези пари не се плащат осигуровки, само върху 4130 лв.“, заяви още Ваня Гпригорова.
По думите ѝ формулата е такава в момента, че дори и да се осигурява на максималния осигурителен доход човек, той не може да получава максимална пенсия. Според нея трябва да има таван, който може да се увеличи, но не и да се премахне.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1176
|предишна страница [ 1/196 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:22 / 15.09.2025
Калин Стоянов: Президентът Радев да каже как е взето решението ед...
20:23 / 15.09.2025
Шофьорът, превозвал 740 кг марихуана, остава в ареста
19:28 / 15.09.2025
Задължителна матура по математика в 12 клас не се предвижда
19:28 / 15.09.2025
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:18 / 15.09.2025
Директорът на ОДМВР-Русе се подобрява
16:31 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета