Вежди Рашидов не харесва сегашното Народно събрание.
Това заяви самият той в предаването "Големите последици". И призова - "Ако има някой, който го харесва, нека да заповяда, за да го дискутираме".
Той си спомни за 2022 година, когато беше избран за председател на парламента.
"Докато аз бях председател, беше един спокоен парламент", каза Рашидов.
Той разкри как е постигнал успеха си.
"Първо, аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, който напъва за служби. Второ, аз съм реализиран човек и не съм мечтал за това, аз бях спасителният пояс", посочи още скулпторът пред Bulgaria ON AIR.
"Аз чувствах респекта към личността ми, чувствах уважение към годините ми. Е, с едно-две малки изключения, но идиот винаги се намира някъде и това не е изключение от живия живот. Но, този парламент при моето управление - 48-ото Народно събрание, прие близо 50 закона, близо 190 решения и декларации, удължихме бюджета, а нямаше правителство, прие се декларацията за влизането на България в Шенген", отчете Вежди Рашидов.
