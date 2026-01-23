Сподели close
За втори ден народните представители не мога да започнат работа в пленарна зала. При първата регистрация в пленарната зала присъстваха само 117 народни представители – брой, който е недостатъчен за откриване на заседанието, предаде репортер на ФОКУС.

Заради отсъствието на необходимия минимум депутати, заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов обяви почивка и насрочи втори опит за събиране на кворум в 9:30 ч. До тогава работата на Народното събрание остава блокирана.

ФОКУС припомня, че вчера след три поредни опита Народното събрание не успя да събере кворум и заседанието бе разпуснато.