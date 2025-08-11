Задържане под стража за мъжа, опитал се да открадне над 100 000 лв. от служителка на болница

© Софийски градски съд наложи най-тежката мярка и задържа под стража Мартин Цанков за опит да открадне 114 хиляди лева от служителка на столична болница в края на миналата седмица, предаде bTV.



Опитът е станал пред клон на банка в светлата част на денонощието.



Служителка на лечебното заведение е слязла от автомобил пред клона на банката. Носела е чаната за лаптоп, в която имало голяма сума. Докато се отправя към офиса, нападателят ѝ е отнел чантата.



Мъжът е чакал пред сградата, предполага се, че е имал информация, че жената носи голяма сума пари.



Деянието е класифицирано като обществено опасно.



Досега са събрани необходимите доказателства за задържане под стража, каза съдът. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.