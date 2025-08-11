ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Задържане под стража за мъжа, опитал се да открадне над 100 000 лв. от служителка на болница
Опитът е станал пред клон на банка в светлата част на денонощието.
Служителка на лечебното заведение е слязла от автомобил пред клона на банката. Носела е чаната за лаптоп, в която имало голяма сума. Докато се отправя към офиса, нападателят ѝ е отнел чантата.
Мъжът е чакал пред сградата, предполага се, че е имал информация, че жената носи голяма сума пари.
Деянието е класифицирано като обществено опасно.
Досега са събрани необходимите доказателства за задържане под стража, каза съдът. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
След гонка в района на столичното летище: Задържаха мъж, открадна...
14:16 / 11.08.2025
Мъжът, който се опита да открадне от жена 100 000 лв., загази
13:26 / 11.08.2025
Пазарът на храни на едро е стабилен, няма сериозни ценови скокове...
12:35 / 11.08.2025
Има пострадал в катастрофата на АМ "Тракия"
11:56 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собствен...
11:32 / 11.08.2025
Голяма наша банка удължава безтаксовия период за вноски в брой ле...
11:39 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета