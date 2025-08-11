Морето е опасно! Взе нови жертви!

© 2 жертви взе морето през последните дни. Първият инцидент е станал в петък около 18:30 ч. в района на скалите на нос Агалина, разположен между къмпинг "Веселие“ и курортно селище "Дюни“. 18-годишна украинка и 22-годишен узбекистански гражданин скочили от скалите в морето, но поради голямото вълнение и бурните вълни започнали да бедстват. На помощ се притекли случайни граждани, които успели да извадят момичето. Тя е настанена за лечение в УМБАЛ – Бургас с пневмония. Мъжът обаче изчезнал в морето.



Впоследствие тялото на узбекистанеца било забелязано заклещено в скалите на нос "Агалина“. В събота около 09:30 ч. при подобряване на вълнението, трупът е изваден от екип на РДПБЗН – Бургас. Предстои извършване на аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.



В събота около 20:30 ч. в Районно управление – Созопол е получено съобщение, че в морето срещу пост №6 на плаж "Хармани“ се е удавил 63-годишен руски гражданин, неорганизиран турист. При извършения оглед видими следи от насилие не са установени.



Тялото на руснака е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.