Георги Семерджиев, който причини тежка катастрофа с две жертви на бул. "Черни връх" в София.
Според прокуратурата Радева е знаела, че Георги Семерджиев е причинил пътно - транспортното произшествие, след което му е донесла стълба, за да се прибере в дома си, припомня NOVA. Малко след инцидента, тя беше уволнена дисциплинарно от МВР.
До момента Радева не е давала обяснения по делото.
Започват пледоариите по делото срещу бившия полицай Симона Радева
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Ива Христова: Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас
09:19
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
08:48
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
19.11
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
19.11
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Явор Божанков за Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям п...
22:37 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.