Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ
Автор: ИА Фокус 21:04Коментари (0)46
© Булфото
България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност SAFE за проекта за създаване на съвместно дружество между българския ВМЗ - Сопот и германския "Райнметал". Това заяви във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов. Българският завод и немският концерн ще си сътрудничат за производството на 155-милиметрови боеприпаси за целите на НАТО. За реализирането на проекта са необходими до 960 милиона евро. Министър Запрянов каза още, че България ще придобие военни кораби втора употреба от клас “Минен ловец" от Белгия и Нидерландия. Плавателните съдове ще бъдат модернизирани и дооборудвани.

Атанас Запрянов, министър на отбраната: "С това се надяваме, че противоминните способности на нашия флот драматично ще нараснат. Аз имах разговор с министъра на отбраната на Украйна вчера и стана дума за минните действия в Черно море. Ясно е, че дори да има мирно споразумение, даже и спиране на огъня, минната опасност за много години напред ще остане в Черно море. Така че военното предложение да придобием тези минни ловци е много навременно. Ние вече сме почти в политическа договорка с двете страни. Така че нашият флот няма да спре своето развитие само с два многофункционални патрулни кораба, а ще продължим да го въоръжаваме", предаде БНТ.



