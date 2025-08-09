ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ
Атанас Запрянов, министър на отбраната: "С това се надяваме, че противоминните способности на нашия флот драматично ще нараснат. Аз имах разговор с министъра на отбраната на Украйна вчера и стана дума за минните действия в Черно море. Ясно е, че дори да има мирно споразумение, даже и спиране на огъня, минната опасност за много години напред ще остане в Черно море. Така че военното предложение да придобием тези минни ловци е много навременно. Ние вече сме почти в политическа договорка с двете страни. Така че нашият флот няма да спре своето развитие само с два многофункционални патрулни кораба, а ще продължим да го въоръжаваме", предаде БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 25
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Обновена църква в Бургас отваря врати
19:42 / 09.08.2025
Пети хеликоптер се включи с гасенето на огнения ад в Сунгурларско...
19:31 / 09.08.2025
Изпращаме седмицата с много слънце и перфектни условия за плаж
19:09 / 09.08.2025
Два шведски самолета също се включват в гасенето на огнения ад кр...
17:20 / 09.08.2025
21 напълнолетни бяха засечени по нощните заведения по морето
16:15 / 09.08.2025
Съдът в София реши за тримата, които пласираха фалшиво евро
16:07 / 09.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Абонамент
Анкета