Зелено решение или удар по природата?
Автор: Георги Кирилов 14:49
©
Читател сигнализира за фотоволтаична инсталация с особено големи размери край Сапарева баня. Вераятно става въпрос за най-голямата фотоволтаична електроцентрала в България ФЕЦ "Верила", която бе официално пусната в експлоатация през 2023 г. край дупнишкото село Крайници.

Въпреки, че гледката не е новост, в България все по-често си изграждат подобни върху открити терени, вероятно поради по-лесния монтаж и оптимално слънчево изложение. От кадрите можем да видим, че в района цял хълм е покрит с фотоволтаични панели. По думи на очевидеца инсталацията е видима от голямо разстояние. 

Фотоволтаичните паркове се считат за част от "зелената" енергийна революция - те произвеждат ток без вредни емисии, като намаляват зависимостта от изкопаеми горива. Едновременно, изграждането им в голям мащаб върху цели хълмове и открити терени, е предпоставка за промяна на естествения пейзаж, като заемат пространства , които да вчера са били част от природната среда. Така възниква парадокс - технология, създадена да пази природата, в някои случаи а обективно я поглъща.

Това повдига въпроса доколко "зелената" енергия е зелена, ако променя облика на природата, заемайки естествени терени? Това повдига и друг въпрос - защо подобни инсталации не се изграждат приоритетно върху вече застроени площи, вместо върху девствени природни пространства?








